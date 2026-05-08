Sanremo, la Federazione Operaia Sanremese ospita il concerto pianistico con il duo Cazzin-Genova

Il “Piccolo Teatro Matuziano” della Federazione Operaia, sala storica dove vive la cultura sanremese, ospiterà un nuovo concerto di musica classica nell’ambito della rassegna “Musica, Arti & Mestieri” organizzata in collaborazione con il Centro Studi Musicali “Stan Kenton”.

Domenica 10 maggio, infatti, alle ore 18 tornerà a suonare il pianoforte il Duo Cazzin-Genova composto dalle professoresse Juanita Cazzin e Roberta Genova. Si tratta di un recital di pianoforte a quattro mani, basato su un repertorio di brani noti e di grande effetto. Alcuni “masterpieces” del repertorio pianistico dell’Ottocento e primo Novecento si alterneranno a brani trascritti appositamente per quattro mani. Le musiciste saranno introdotte da Freddy Colt, curatore della rassegna.

L’iniziativa è a sostegno della Federazione Operaia, per cui i partecipanti potranno lasciare una libera offerta.

Juanita Cazzin

Si è diplomata brillantemente nel 1992 al Conservatorio di Brescia studiando con la Prof.ssa Luisella Minini presso la Scuola Civica di Musica di Milano e la Prof.ssa Porrini.

Ha svolto un Alto Corso di perfezionamento al Conservatorio di Nizza (Francia) nel 1993.

Ha partecipato a diversi Concorsi, classificandosi al II posto Al Concorso Giovani Talenti di Voghera nel 1990 ed al III posto – Sezione Musica Contemporanea - Concorso Città di Gorgonzola (MI) nel 1994. Ha suonato in formazioni da camera e in duo pianistico.

Ha preso parte a numerose rassegne nazionali e per prestigiose associazioni culturali: Gioventù Musicale (Teatro del Casinò di Sanremo), Spazio Giovani (Teatro Cavour di Imperia), “Break Concerti” di Cervo, Villa Simonetta a Milano, Lyon’s Club di S. Bartolomeo al Mare, Association de Jeunes Talents (St. Jean de l’Esterelle).

Roberta Genova

Ha studiato presso la Scuola di Musica “O. Respighi” di Sanremo, sotto la guida della Prof.ssa Gea Colombo, diplomandosi con la Prof.ssa Carmen Grinda Pastore, al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino con ottimi voti, nel giugno del 1992.

Ha partecipato a numerose rassegne musicali, tra le quali quelle per la Gioventù Musicale d’Italia, ai festeggiamenti per il trentennale della Scuola di Musica “O. Respighi”, ai concerti organizzati dal Comune di Cervo, per la rassegna “Break Concerti” ed ancora alle manifestazioni dello “Spazio Giovani” per il Teatro Cavour di Imperia.

Ha suonato nell’Orchestra Ritmosinfonica di Reddy Bobbio ed ha diretto il Coro della Scuola di Musica “O. Respighi” di Sanremo, partecipando a Concerti organizzati da Compagnie Teatrali.

Ha svolto attività didattica presso le Scuole di musica “Yamaha Club” di Sanremo e Taggia collaborando con le moderne didattiche da esse applicate e conseguendo ulteriori specializzazioni presso la Yamaha Music Foundation.