Paolo Prevosto partecipa a “The Thing Expanded” con rare foto inedite dal set de La cosa di Carpenter

Il cinefilo sanremese Paolo Prevosto, curatore del magazine fantascienzaitalia.com e autore del libro I film di fantascienza di John Carpenter, partecipa con alcuni materiali rari a “The Thing Expanded”, nuovo documentario dedicato a La cosa, il celebre horror fantascientifico diretto da John Carpenter nel 1982.

Il documentario è firmato da Ian Nathan, storico del cinema, giornalista e autore britannico, e propone nuove interviste al cast e alla troupe originale del film. Tra i protagonisti coinvolti figurano John Carpenter, Kurt Russell, i produttori Stuart Cohen e Larry Franco, il direttore della fotografia Dean Cundey, oltre a personalità del cinema contemporaneo come Guillermo del Toro, Eli Roth e Greg Nicotero.

Il contributo di Prevosto riguarda alcune fotografie inedite scattate durante le riprese in Alaska, provenienti dalla sua collezione privata. Si tratta di materiali estremamente rari, di cui il collezionista sanremese conserva anche i negativi originali, acquisiti anni fa da uno degli operatori di macchina della troupe.

«Sono stato contattato da Stuart Cohen, produttore de La cosa, perché era a conoscenza del fatto che possedevo queste fotografie inedite», racconta Prevosto. «La mia partecipazione al documentario nasce dal lavoro di ricerca e raccolta di materiali che porto avanti da anni, con l’obiettivo di preservare documenti rari legati alla storia del cinema.»

La partecipazione del cinefilo sanremese rappresenta un ulteriore tassello nella ricostruzione della storia produttiva di La cosa, considerato ancora oggi uno dei capolavori assoluti del cinema horror e fantascientifico. Le immagini provenienti dalla collezione di Prevosto arricchiscono infatti il documentario con materiali difficilmente accessibili e di grande valore storico per appassionati e studiosi del genere.