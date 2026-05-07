UNICEF Imperia porta la Pigotta in tre eventi: solidarietà per la Festa della Mamma tra Diano, Taggia e Imperia

In occasione della Festa della Mamma, il Comitato Provinciale UNICEF di Imperia rinnova il proprio impegno solidale con una serie di appuntamenti dedicati alla Pigotta, la storica bambola di pezza simbolo dell’iniziativa “Bambino nato - Bambino salvato”. La speciale campagna sarà protagonista in tre eventi della provincia, dove volontarie e volontari dell’UNICEF, insieme al presidente Raffaele Regina, incontreranno la cittadinanza per sensibilizzare sull’importanza dell’adozione della Pigotta, il cui ricavato sostiene programmi salvavita per i bambini più vulnerabili del mondo.

“Ogni Pigotta è unica, come la Mamma”: è questo il messaggio che accompagnerà i banchetti solidali allestiti in occasione della ricorrenza dedicata alle mamme. Dietro il suo “cuore di pezza”, infatti, la Pigotta rappresenta un aiuto concreto: ogni adozione contribuisce a garantire vaccini, alimenti terapeutici, assistenza sanitaria, pozzi e scuole ai bambini che vivono in condizioni di povertà, fame o nei territori colpiti dalla guerra. Con una donazione minima di 25 euro, sarà possibile adottare una Pigotta e sostenere l’acquisto di kit salvavita destinati ai più piccoli.

Ecco il calendario degli appuntamenti organizzati in provincia:

Venerdì 8 maggio ad Arma di Taggia , in via Privata Roggero , dalle ore 9 alle 19 circa, ospiti del Centro Commerciale La Riviera Shopville ;

ad , in , dalle ore 9 alle 19 circa, ospiti del ; Venerdì 8 maggio a Diano Marina , in piazza del Comune , dalle ore 9 alle 19 circa, nell’ambito della tredicesima edizione di “Aromatica” ;

a , in , dalle ore 9 alle 19 circa, nell’ambito della tredicesima edizione di ; Sabato 9 maggio a Imperia, in piazza Nino Bixio, dalle ore 15 alle 19 circa, durante l’ottava edizione del “Tour della Salute”.

Il Comitato Provinciale UNICEF di Imperia ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alle direzioni organizzatrici delle manifestazioni che hanno accolto l’associazione come ospite di solidarietà. L’invito rivolto alla comunità è quello di partecipare numerosa, trasformando un gesto simbolico dedicato alla propria mamma in un aiuto concreto per migliaia di bambini nel mondo.