Ventimiglia, Confesercenti e collettivo Art.e rilanciano gli eventi nel centro storico tra arte e turismo

Si consolida il rapporto di collaborazione tra la Confesercenti cittadina di Ventimiglia e il collettivo Art.e, dopo i risultati positivi ottenuti con i tre eventi organizzati nel centro storico della città. Nel corso di un incontro che ha riunito artisti e rappresentanti dell’associazione di categoria, è stato definito un nuovo calendario di iniziative che coinvolgerà diversi punti di Ventimiglia, con l’obiettivo di costruire una rete culturale aperta a tutti.

Due gli obiettivi principali del progetto: creare spazi comuni dedicati alle esperienze artistiche condivise e, allo stesso tempo, promuovere turisticamente la città, con particolare attenzione al borgo medievale, luogo simbolo di storia e patrimonio culturale. “Le occasioni da offrire alla città nascono per fare incontrare ed unire più mondi, dove ogni artista lascia un segno”, spiegano i promotori dell’iniziativa, sottolineando il valore umano e culturale dell’arte come strumento di incontro e partecipazione. Il collettivo Art.e e Confesercenti puntano così a dare continuità ad un percorso che nelle precedenti manifestazioni ha già attirato interesse e partecipazione, trasformando vicoli e piazze del centro storico in luoghi di espressione creativa.

“Le opere hanno una forza infinita, e con estrema dolcezza si lasciano scoprire. Raccontano senza bisogno di parole, linee leggere che custodiscono emozioni, come piccoli frammenti di qualcosa di estremamente vero”, viene evidenziato nel documento condiviso durante l’incontro. Un messaggio che racconta la volontà di rendere l’arte accessibile e vicina alle persone, capace di accompagnare lo sguardo e lasciare un segno profondo nella comunità. L’agenda delle iniziative si annuncia ricca e articolata, con appuntamenti che uniranno diversi punti della città in un percorso culturale diffuso. Importante anche il sostegno espresso dall’amministrazione comunale. Gli organizzatori hanno infatti voluto sottolineare la disponibilità e la vicinanza del Comune di Ventimiglia, ringraziando il sindaco e numerosi amministratori per la presenza costante agli eventi e il supporto garantito agli artisti.