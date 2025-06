Sanremo, caos ai Tre Ponti: strada bloccata dalle auto, domenica infernale sotto il sole (Foto)

Una domenica pomeriggio da dimenticare per residenti e bagnanti lungo la strada dei Tre Ponti, la via che conduce a diverse spiagge del levante cittadino. A causa della totale assenza di segnaletica verticale e soprattutto orizzontale, auto e moto sono state parcheggiate ovunque, impedendo il transito in entrambe le direzioni su gran parte del percorso.

Il risultato è stato un ingorgo sotto il sole cocente, con numerosi veicoli rimasti bloccati per diversi minuti. Solo il tempestivo intervento della Polizia Locale, che ha inviato sul posto tutto il personale in servizio, ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Gli agenti, raggiungendo la zona a piedi dalla pista ciclabile (dato che la strada era completamente ostruita), sono riusciti a far defluire le auto bloccate.

Per evitare ulteriori disagi e “incastri”, è stato necessario chiudere temporaneamente la via, impedendo l’accesso a nuovi veicoli fino alla completa liberazione della carreggiata. Fortunatamente, non sono stati richiesti interventi di emergenza sanitaria, ma se fossero stati necessari, i mezzi di soccorso non avrebbero avuto possibilità di accesso alle spiagge.

La situazione, segnalano alcuni cittadini, rischia di ripetersi nei prossimi fine settimana estivi se non verranno presi provvedimenti urgenti. Tra le proposte: il rifacimento immediato della segnaletica stradale e l’introduzione di steward per regolare gli accessi fin dall’inizio della via. L’episodio di quest'oggi riaccende i riflettori sul problema annoso della gestione del traffico nelle zone balneari più frequentate di Sanremo.