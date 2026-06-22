Sanremo Jazz Festival, al via la prima edizione della rassegna musicale

Sanremo come New Orleans per la prima edizione del Sanremo Jazz Festival Summer 2026, la rassegna che celebrerà la musica coinvolgendo la città dal 26 giugno al 4 luglio in una grande festa con concerti, jam session ed esibizioni nelle strade, nelle piazze e nei locali.
L’evento vuole celebrare i 70 anni dalla prima edizione del Festival del Jazz di Sanremo, dando il via a un festival diffuso in tutta la città.
Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello con l’Unojazz&Blues, che porterà al Teatro dell’Opera del Casinò nomi del calibro di John Scofield, David Linx Quintet, Tennessee Rose Blues Band, Kurt Rosenwinkel, Nils Landgren Funk e un tributo a Miles Davis a cura di Pietro Tonolo, Jorge Rossy, Giampaolo Casati, Dario Deidda, Giancarlo Bianchetti
Le strade di Sanremo il 3 e il 4 luglio saranno animate dalle esibizioni di artisti di strada nell’ambito della seconda edizione del “Sanremo Street Music Festival” dedicato agli artisti di strada in sinergia con il progetto “OpenStage” che prevede le installazioni di postazioni dedicate.
Numerosi anche gli eventi organizzati nei locali del centro in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e il CIV di Piazza Bresca.