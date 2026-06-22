Apericena in musica con l'associazione Italia Israele Ventimiglia Sanremo International (Foto)

Momento conviviale per l'associazione Italia Israele Ventimiglia Sanremo International. Ieri sera si è svolto un apericena in musica al Grand Hotel des Anglais a Sanremo.

"In un clima di serena e frizzante convivialità si sono ritrovati all’hotel des Anglais, per un apericena, soci e simpatizzanti" - fa sapere l'associazione Italia Israele Ventimiglia Sanremo International - "L’incontro nasce dalla volontà di conoscenza tra le persone e di stringere legami di amicizia. Una quarantina le persone presenti che provenivano da diverse parti d’Italia, dalla Francia e da Israele. Si è parlato delle attività che come associazione abbiamo portato avanti in questo primo semestre dell'anno e dei progetti futuri".

"Si è parlato di 'Ugo Rosemberg: tutto iniziò da quel finestrino' che racconta la storia del padre, ebreo polacco, sfuggito al martirio nazista. Interessante è stato il racconto dell'amicizia tra suo padre e Papa Woytila" - racconta - "Ci si è soffermati anche su 'Kety Rousso e Katalin Kalma: figlie della Shoa', figlie di genitori che hanno vissuto la deportazione nazista, un racconto struggente che racconta la lotta per la sopravvivenza. Nathan Greppi ha parlato di Fack Checing su Israele, la diffusione delle fake news sullo stato ebraico e sulla sua azione politica. Lion Udler si è incentrato su 'Il nuovo Medio Oriente. Punti della situazione. La minaccia Iraniana'. Ex ufficiale dell'IDF ha spiegato il nuovo assetto del Medio Oriente alla luce delle nuove tensioni internazionali. Momento istituzionale ed estremamente significativo è stata la conferenza per ricordare la Conferenza di Sanremo del 1920, ove lo Stato di Israele ha visto la sua nascita. Ospite d’onore è stato Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia. Il diplomatico ha parlato della politica perseguita dallo stato ebraico in Italia e all’estero".

"In programma a breve vi sarà una conferenza con il giornalista Giovan Battista Brunori, capo della sede Rai di Gerusalemme, che presenterà il suo libro 'Il Nuovo Medio Oriente'" - svela l'associazione - "Nel corso dell’evento è stato, inoltre, comunicato che, recentemente, abbiamo aderito all’Unione Associazioni Italia Israele ( UAI ), il sodalizio ha il compito di supportare le associazioni italiane amiche di Israele. L’evento è stato allietato da un momento conviviale unito da diversi intermezzi musicali".

Soddisfatta la presidente Maria Teresa Anfossi, che ribadisce la volontà dell'associazione nell'adoperarsi "per la comprensione tra i Popoli del Mediterraneo al di la delle diverse etnie e religioni e di far conoscere la realtà dell'ebraismo in tutte le sue sfaccettature".