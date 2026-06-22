Intrattenimento, street food e stand: la Festa della Musica anima le vie di Camporosso e Vallecrosia al Mare (Foto e video)

La Festa della Musica anima Camporosso e Vallecrosia al Mare. Ieri sera le due città hanno celebrato l'arrivo dell'estate proponendo lungo le vie cittadine musica dal vivo, dj set, street food, stand di artigianato locale, attrazioni e gonfiabili.

Una folla di persone ha così potuto fare compere tra gli stand, assaggiare le prelibatezze proposte da bar e ristoranti, ammirare il Sestiere Auriveu e ascoltare, a Camporosso, i Vedo Nero Tribute e Mauro Vero & Doc-G sull'Aurelia, Glamour Live Music e Jack-y Band sul lungomare, Blue Velvet Sound in via Braie, gli Allievi di MusicArte in piazza D'Armi, Electro Posh in piazza Garibaldi e Dj Nandino in piazza Marconi. A Vallecrosia al Mare, invece, si sono esibiti Barracuda, Clan Batexe, D-Sparsi, Erbagrama, Funk Hub Band, Industrie Musicali, Recovered, Simil Jazz Band, The Cu3e, Zac Vanders Project e Gotham Crew.

La manifestazione, organizzata dai comuni di Vallecrosia al Mare e di Camporosso, si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, dei carabinieri, degli steward, della Protezione civile e della Croce Azzurra Misericordia. L'Aurelia, che per l'occasione è stata chiusa al traffico, si è così trasformata in una lunghissima isola pedonale stracolma di vita, divertimento e persone.