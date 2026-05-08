Motori e ricordo a Bajardo: successo per il 2° Memorial Gabriele Sciascia tra Sanremo e Valle Argentina (Foto)

Una giornata all’insegna dei motori, dell’amicizia e del ricordo ha animato il territorio tra la Riviera dei Fiori e l’entroterra ligure con il 2° Memorial Gabriele Sciascia, organizzato dai figli Sandro e Patrizia Sciascia per omaggiare la figura del padre. La manifestazione è partita dalla suggestiva Piazza Colombo a Sanremo, dando il via a un corteo composto da 49 vetture iscritte e sei auto di servizio, che hanno percorso un itinerario panoramico molto apprezzato dagli equipaggi.

Il percorso ha attraversato la Valle Argentina passando per Taggia e il bivio di Vignai, fino all’arrivo a Bajardo, dove i partecipanti sono stati accolti dal sindaco Remo Moraglia, dalla giunta comunale e da numerosi cittadini che hanno offerto un momento di ristoro. Grande entusiasmo da parte degli equipaggi provenienti anche da fuori regione, che hanno sottolineato la bellezza dei luoghi e la calorosa accoglienza ricevuta, promettendo di tornare nel periodo estivo per approfondire la scoperta del territorio.

Dopo il saluto istituzionale, le vetture sono ripartite attraversando Ghimbegna, San Romolo e San Giacomo, fino al rientro a Sanremo per la tradizionale foto di gruppo in via Salvo D’Acquisto. La giornata si è conclusa con il pranzo conviviale presso il Victory Morgana Bay, dove è avvenuta anche la consegna di un ricordo a tutti gli equipaggi, in un clima di festa e condivisione che ha già rilanciato l’appuntamento alla terza edizione del memorial.

Gli organizzatori hanno infine ringraziato il Comune di Sanremo, l’assessore Alessandro Sindoni, gli uffici comunali, il Comando della Polizia Locale, gli sponsor e tutti i collaboratori, oltre alla voce storica dei rally Agostino Orsino, che ha accompagnato l’intera manifestazione.