Badalucco: Trail gli Ulivi, domenica 10 maggio la quinta edizione

Tutto pronto per la quinta edizione del TRAIL GLI ULIVI, in programma domenica 10 maggio 2026 a Badalucco. Alla formula delle due gare, la versione lunga da 27 Km e la classica da 10 Km, quest’anno è in programma anche un mini trail non competitivo di 6 Km.

L’appuntamento sarà in Piazza Marconi, con orari di partenza differenziati a seconda della distanza:

TRAL GLI ULIVI LONG

Ore 7,45 briefing pre partenza

Ore 8,00 Partenza

TRAIL GLI ULIVI SHORT

Ore 9,15 briefing pre partenza

Ore 9,30 Partenza

A seguire è prevista la partenza del MINI TRAIL GLI ULIVI

Il TRAIL GLI ULIVI LONG 27 K (1.659 mt D+) condurrà gli atleti in gara fino all’anticima di Monte Ceppo. Il tempo massimo sarà di sei ore. La gara sarà valida come GARA UTMB INDEX QUALIFIER 20K e permetterà di accumulare punti per ottenere l’accesso alle competizioni del circuito UTMB World Series.

Il TRAIL GLI ULIVI SHORT 10K (650 mt D+) proporrà l’ormai famoso “Anello della Madonna Della Neve”. Il tempo massimo sarà di tre ore.

Entrambe le gare si snoderanno attraverso percorsi sterrati, campestri, boschivi, collinari e brevissimi tratti di congiunzione in asfalto.

Il MINI TRAIL GLI ULIVI 6 Kavrà un carattere non competitivo ludico motorio e sarà aperto a tutti.

Le iscrizioni, tramite procedura ONLINE sul sito iscrizioni.wedosport.net, termineranno entro e non oltre le ore 24 dell’8 maggio 2026. Sarà comunque possibile effettuare l’iscrizione “in presenza”, oltre che procedere al ritiro del pettorale e del pacco gara, secondo le seguenti modalità:

Sabato 9 maggio, per tutte le distanze, presso lo Stand della Naturun Team Valle Argentina allestito in Viale della Palme 40/b, nelle vicinanze de La Palestra La Pineta, dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Domenica 10 maggio, presso lo stand allestito in Piazza Marconi a Badalucco, dalle 6 alle 9 ma solo per i partecipanti alla gara SHORT e al MINI TRAIL. Non sarà quindi possibile effettuare iscrizioni alla competizione long il giorno della gara.

La manifestazione, organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina, è riconosciuta di interesse nazionale dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN, si svolge con il patrocinio del Comune di Badalucco e in collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico e la Croce Verde Arma Taggia.

Come previsto dal Regolamento di gara (Art.11), gli atleti partecipanti al TRAIL LONG 27 K dovranno scaricare GEORESQ, l’App gratuita (disponibile su APP Store e Google Play) che, in caso di pericolo di vita, permette di inviare un segnale di allarme direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, comunicando posizione e percorso. L’app, il cui utilizzo è fortemente consigliato anche per i partecipanti al TRAIL SHORT, dovrà essere attivata prima della partenza. La traccia GPX del percorso è disponibile sul sito internet dell’ASD. Suggeriamo agli atleti di fruirne e di effettuarne l’upload sul proprio sportwatch o tramite l’APP KOMOOT. Gli organizzatori raccomandano la massima attenzione al rispetto del materiale obbligatorio, indicato nel regolamento, oltre alla prudenza nei tratti più impegnativi del percorso.

Per ogni ulteriore dettaglio e per ogni necessità di chiarimento, è possibile contattare la Segreteria dell’ASD all’indirizzo mail naturunteamk40@gmail.com

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale e sui canali social Facebook e Instagram della ASD Naturun Team Valle Argentina.