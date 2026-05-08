In ricordo di chi ha fatto la storia del Ventimiglia Calcio, al 'Morel' va in scena il Memorial Silvio Coppo (Foto)

Una giornata di sport giovanile dedicata al rispetto, all'impegno, alla lealtà e allo spirito di squadra. Domani, sabato 9 maggio, andrà in scena al campo Morel a Peglia a Ventimiglia il 'Memorial Silvio Coppo', un torneo di calcio a 9 rivolto alla leva 2014 in ricordo di chi ha fatto la storia del Ventimiglia Calcio.

Un evento sportivo nato su iniziativa di alcuni calciatori che hanno giocato durante i trent'anni della presidenza di Silvio Coppo nel Ventimiglia Calcio per tenere vivi i valori che ha lasciato. "Durante il torneo di calcio, alle 11, verrà dedicato un momento speciale al ricordo del nostro caro ex presidente, che non è più con noi ma che resta vivo nella memoria di tutta la comunità" - dicono gli organizzatori - "In suo onore è stato istituito un memoriale e a suo nome verrà assegnato un premio a un giovane calciatore che si sia distinto non solo per l'impegno sportivo ma anche per la sua dedizione e i risultati in ambito scolastico. Un gesto simbolico per tramandare i valori in cui ha sempre creduto: passione, rispetto e crescita personale".

L'evento sarà proposto dal Ventimiglia Calcio con il patrocinio del Rotary club Sanremo Hanbury, di Orizzonti Artek e del Panathlon Sanremo Imperia. "Verranno consegnati premi a sei ragazzi selezionati tra i migliori del comprensorio intemelio, selezionati da una commissione di allenatori federali presieduta da Riccardo Ballestra. Premiare i giovani atleti è un atto educativo e sociale che va oltre il semplice riconoscimento di un risultato sportivo" - sottolineano - "Le ragioni principali per farlo sono diverse: in primo luogo il premio agisce come incentivo esterno che alimenta la passione e spinge il giovane a mantenere l'impegno nel tempo; è, inoltre, un'occasione per valorizzare l'impegno e la disciplina e per promuovere il fair play. Le premiazioni odierne si focalizzano non solo sulla vittoria ma su comportamenti etici come la lealtà, il rispetto degli avversari e l'onestà. E' un modo per sviluppare autostima e resilienza perché ricevere un riconoscimento aiuta i ragazzi a costruire un'identità solida e a gestire meglio l'ansia da prestazione aumentando la fiducia nelle proprie capacità ed è anche un incentivo allo studio. Programmi specifici premiano gli studenti-atleti per la loro capacità di conciliare eccellenza sportiva e rendimento scolastico promuovendo una crescita equilibrata. Infine, crea un senso di appartenenza alla comunità. La premiazione pubblica rende i giovani orgogliosi della propria realtà locale e trasforma l'atleta in un modello positivo per i propri coetanei. Per l'occasione in campo vi sarà Labari".