'Memorial Silvio Coppo', impegno sportivo e scolastico: Ventimiglia premia sei calciatori (Foto e video)

Una giornata di sport giovanile dedicata al rispetto, all'impegno, alla lealtà e allo spirito di squadra. Ventimiglia ricorda Silvio Coppo con un memorial e un premio a lui dedicato. Sei i giovani calciatori premiati che sono stati selezionati da una commissione di allenatori federali, presieduta da Riccardo Ballestra, tra i migliori del comprensorio intemelio: il portiere Tommaso Franco, Gioele Ambesi, Alex Magliano, Alessandro Canizzaro, Mattia Corsaro e Gianluca Drufovka.

Al campo Morel, a Peglia, è, infatti, andato in scena il torneo di calcio a 9 rivolto alla leva 2014. Alla conclusione delle partite giocate nella mattinata, si è svolta alla presenza di autorità civili, locali e regionali, associazioni e calciatori la cerimonia di premiazione e di ricordo. "Silvio Coppo è stato socio e dirigente attivo nel tessuto sociale intemelio. Credeva nei valori del servizio, dell'etica e del merito. Questo memorial vuole ricordare ai ragazzi i valori che mio marito ci ha lasciato e spero possano imparare una competizione sana e tranquilla" - dichiara Gigliola Bassoli Coppo - "Ringrazio tutti coloro che hanno voluto sostenerci in questo memorial e i tanti presenti".

Un evento sportivo, proposto dal Ventimiglia Calcio con il patrocinio del Rotary club Sanremo Hanbury, di Orizzonti Artek e del Panathlon Sanremo Imperia, nato su iniziativa di alcuni calciatori che hanno giocato durante i trent'anni della presidenza di Silvio Coppo nel Ventimiglia Calcio per tenere vivi i valori che ha lasciato. "Oggi abbiamo organizzato un memorial in ricordo di un nostro ex presidente. Silvio Coppo per noi è stato una guida. Era una persona amata da tutti e molto orgogliosa del suo Ventimiglia" - dice il presidente del Ventimiglia Calcio Rocco Ricevuto - "E' una bella cerimonia. Ringrazio Gigliola per la sua tenacia nell'organizzare tutti gli anni questo torneo insieme a noi e tutti i presenti".

"Silvio Coppo fu il fondatore del nostro club e, quindi, abbiamo avuto un particolare piacere a partecipare al memoriale" - afferma il presidente del Rotary club Sanremo Hanbury per l'anno rotariano 2025-2026 Renato Veruggio - "Un premio a giovani che si sono distinti e che si distinguono sia in ambito sportivo che in ambito scolastico è sicuramente un'iniziativa lodevole, in qualche modo, in sintonia con i valori del Rotary, che è un club di servizio, che sono: leadership, il rispetto reciproco, la condivisione e l'impegno personale per cercare sempre di migliorarsi e migliorare il territorio. Ci sono, quindi, molte similitudini. Lo sport sicuramente, e il calcio in particolare, dà un qualcosa in più nella formazione dei ragazzi, nella sana competizione e nell'inclusione. Ringrazio Gigliola per aver chiesto la nostra collaborazione".

"Silvio Coppo credo sia stato un imprenditore che abbia insegnato, e insegna ancora oggi, che non c'è solo il guadagno nella propria attività imprenditoriale ma bisogna lanciare il cuore oltre l'ostacolo e dirsi parte integrante di una comunità. Io credo che si possa e si debba fare ancora di più" - sottolinea il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "L'amministrazione è aperta a sviluppare partenariati per recuperare aree dismesse e abbandonate. C'è voglia di investire a Ventimiglia e questo è un motivo di grande soddisfazione ma non bisogna guardare solo al proprio interesse economico. La città ha bisogno anche di persone generose che possano aiutare con sponsorizzazioni il Ventimiglia Calcio e altre associazioni sportive. L'anno scorso nell'organizzare la Festa dello sport sono rimasto stupefatto nello ricevere 30mila euro di contributi di imprenditori locali e stranieri che ci hanno permesso di fare una grande festa e di far tornare un bando che ci ha permesso di dare contributi a tutte le associazioni della città. Al Ventimiglia Calcio, anche solo con la riqualificazione del campo, abbiamo mostrato il nostro impegno ma i soldi pubblici non bastano. Ci vuole l'impegno di tutti, di chi può dare di più, a dimostrarsi parte integrante di questa comunità che guarda ai giovani e alle future generazioni con una speranza per il futuro del nostro territorio".

"Sono venuto, accentando l'invito, con grande gioia" - interviene il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri - "Silvio Coppo ha lasciato dei messaggi rivolti, in particolare, ai giovani, i veri protagonisti di questo bellissimo torneo, che devono essere l'evoluzione del nostro futuro. Questi eventi creano momenti di aggregazione, di gioia, di sport e di lealtà che oggi, in questo mondo e in questa comunità, è importante non perdere di vista. Grazie a questi messaggi si possono evitare tante situazioni che oggi sono presenti nel mondo. Essere qui a Ventimiglia è il segno che le istituzioni ragionano in sinergia e in comunità perché solo mettendosi insieme si raggiungono grandi risultati. Un grande territorio che si unisce, in questo caso, nel mondo dello sport ma anche nei processi, nelle intenzioni e nelle progettualità per diventare un fiore all'occhiello. A nome di tutta la comunità ringrazio gli organizzatori, la famiglia Coppo, i genitori e gli allenatori che permettono ai ragazzi di divertirsi su un campo da calcio e posare per qualche ora i telefonini".

"Non è banale che a distanza di anni ci sia ancora un grande affetto e tanta riconoscenza nei confronti di Silvio Coppo" - mette in risalto il consigliere regionale ed ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano - "Ci sono tante persone che gli hanno voluto bene tra le autorità e le associazioni che si mettono a disposizione per organizzare un memorial. Non è un caso che nella nostra città ci sia una piazza a lui dedicata. Vuol dire che è stata una persona che, nel corso della sua vita, ha lasciato valori e qualcosa di concreto. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito all'evento odierno".

"Siamo qui per ricordare una figura importante della città di Ventimiglia" - evidenzia l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Il gioco del calcio ha tre nomi. Il primo fu Morel, poi Freccero e Coppo. Il Ventimiglia Calcio non può che ricordare un presidente che per tanti anni ha retto le sorti di questo sport nella città. Essere il presidente di una associazione sportiva non è solo onori ma è impegno, spirito di servizio, attenzione e finalità per far sì che i giovani vadano a giocare in una zona in cui poter tranquillamente crescere. Questi ricordi sono importanti. Condivido pienamente quello che ha fatto la signora Gigliola in ricordo di suo marito. Non si può dimenticare Silvio Coppo. Era una persona per bene, un grande imprenditore, una famiglia importante di Ventimiglia che si è adoperata per far crescere il Ventimiglia Calcio e la nostra città. A loro va un particolare ringraziamento per quello che hanno fatto. Ben vengano, quindi, queste manifestazioni. Abbiamo fatto una piazza dedicata a Silvio Coppo perché non si deve dimenticare. Bisogna dare un futuro al nostro passato".

"Voglio ringraziare le persone che insieme a me hanno partecipato alla selezione dei ragazzi: Romanino Bellavita, Davide Pagliuca e Angelo Alletto" - sottolinea Riccardo Ballestra - "Allenatori che come me svolgono questa attività più o meno tutte le settimane sui campi. Non è stato facile, a volte abbiamo discusso anche tra di noi, però siamo arrivati a una quadra. Abbiamo scelto un ragazzo che per meriti personali e sportivi potesse avere qualcosina in più degli altri, che sono considerati secondi a pari merito in una graduatoria. La motivazione che ci ha spinto a premiarlo come primo di questa valutazione è stato l'aver partecipato tutta la stagione a campionato di categoria superiore in una fascia d'età più grande e nel ruolo più complicato che c'è nel calcio: il portiere. Noi premiamo Tommaso Franco come primo classificato di questa categoria. Sono stati, però, tutti bravi anche per le loro qualità umane: Gioele Ambesi, Alex Magliano, Alessandro Canizzaro, Mattia Corsaro e Gianluca Drufovka, che ha fatto 60 gol nella sua categoria quest'anno".