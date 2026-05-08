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Eventi | 08 maggio 2026, 19:25

Camminata nella natura tra Francia e Italia, al via la "Marcia Breil – Airole" (Foto)

Marcia podistica non competitiva organizzata dai comuni di Breil-sur-Roya e di Airole in collaborazione con la Pro Loco di Airole e Breil Athletic Club

Camminata nella natura tra Francia e Italia, al via la &quot;Marcia Breil – Airole&quot; (Foto)

Una marcia podistica non competitiva nella natura tra Francia e Italia. Domenica 17 maggio verrà proposta la Marcia Breil – Airole.

"Una camminata amichevole tra natura e convivialità per vivere insieme il legame tra i nostri territori tra Italia e Francia" - fanno sapere gli organizzatori - "Da Airole, approfittiamo del treno delle 6.32 per raggiungere comodamente Breil e iniziare la giornata nel modo più semplice e sostenibile. A partire dalle 8 presso A Ca d'Breil, a Place Brancion, ci si potrà iscrivere alla marcia. La partenza sarà alle 9 da Place Biancheri a Breil-sur-Roya".

L'evento è organizzato dai comuni di Breil-sur-Roya e di Airole in collaborazione con la Pro Loco di Airole e Breil Athletic Club.

 

Elisa Colli

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