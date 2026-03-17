Sanremo: un viaggio tra petali e colori: l’assessore Moscato realizza un video dedicato al fiore, icona di eleganza e identità

Un racconto per immagini che ripercorre la storia, il lavoro e la passione che da generazioni rendono il fiore uno dei simboli più autentici di Sanremo.

E’ il video realizzato dall’assessorato alla floricoltura guidato da Ester Moscato in occasione della prossima edizione del Corso Fiorito di domenica 29 marzo: un omaggio alla tradizione floricola sanremese e al valore del fiore, elemento iconico che rappresenta eleganza, creatività e identità del territorio.

“L’iniziativa – spiega l’assessore Moscato - nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio floricolo locale e di promuovere la cultura del fiore, elemento identitario della città e protagonista di eventi e manifestazioni che, negli anni, hanno contribuito a diffondere l’immagine di Sanremo come “Città dei Fiori”. Il video, realizzato da RebelDigital che ringrazio, si sofferma anche sul ruolo centrale svolto dal Mercato dei Fiori, divenuto ormai punto di riferimento per tutto il comparto floricolo del territorio e luogo dove si incontrano produzione, commercio, innovazione”.

Le immagini accompagnano lo spettatore attraverso le diverse fasi della filiera: dall’ibridazione alla coltivazione nei vivai del territorio; dalla raccolta alla selezione e alla composizione dei fiori.

Un viaggio visivo tra petali e colori per mettere in luce il lavoro dei produttori, dei commercianti e dei maestri fioristi, custodi di una tradizione che ha reso Sanremo una delle capitali italiane della floricoltura.

Il fiore diventa così simbolo di bellezza e armonia, capace di raccontare emozioni, stagioni e territorio e le composizioni si offrono come espressioni della creatività artigianale e della qualità dei prodotti coltivati nel ponente ligure.

Attraverso questo video, Sanremo intende quindi rendere omaggio ad una tradizione che continua a rinnovarsi ogni giorno, grazie all’impegno di un’intera filiera che sa unire innovazione, professionalità e amore per il territorio.

Il video è stato pubblicato sui canali social dedicati alla promozione turistica della città, facebook.com/sanremocittamusica e profilo instagram @sanremocittadellamusica_.