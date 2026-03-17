Sanremo, l'eccellenza della tradizione enogastronomica italiana è di scena al Roof Garden del Casinò

Un’immersione nell’arte della Cucina d’Autore quella che il Casinò propone, su invito per i suoi migliori clienti, sabato 21 marzo con chef Francesco Aquila, che comunica in modo coinvolgente e autentico, con un approccio che mescola creatività e professionalità.

Non solo una serata di grande enogastronomia ma un viaggio stimolante attraverso un modo originale di unire sapori e profumi, trasmettendo l’emozione di gusti che coniugano l’internazionalità dell’incontro tra più culture.

Francesco Aquila, Docente di scuola alberghiera, formatore e consulente, vive l’ospitalità e la cucina come una vocazione, iniziata tra le grandi catene alberghiere italiane e internazionali e consacrata con la vittoria di Masterchef Italia 10 (2021).

Francesco nasce ad Altamura il 25 Marzo del 1986 e fin da giovanissimo inizia ad entrare in contatto con la cucina, che da quel momento diventa la sua più grande passione. Nel 2021 è stato uno dei protagonisti della decima edizione di

Masterchef e fin dalle prime puntate si è dimostrato uno dei concorrenti più talentosi della decima edizione. Grazie alla sua bravura e alla sua tecnica è riuscito ad arrivare fino alla sfida finale del programma, aggiudicandosi poi la vittoria.

Successivamente su Foodnetwork ha condotto un programma dal titolo “Il volo dell’Aquila” e la seconda edizione di “L’Italia a morsi al ristorante”. Da anni lavora come maitre in un ristorante ed è un docente di sala bar, il suo sogno è quello di sfondare nel mondo dell’alta cucina e di aprire una serie di locali che offrono prodotti di altissima qualità. Sui social è presente su Instagram, Facebook e TikTok dove condivide le sue ricette.

Francesco comunica in modo coinvolgente e autentico, con un approccio che mescola creatività e professionalità. L'espressione “Zio Bricco” è un modo di dire simpatico che lo contraddistingue. Le sue idee originali di ricette, facili da seguire e sorprendenti, riflettono la sua esperienza nel settore. Ogni contenuto è curato con attenzione ai dettagli e arricchito da una passione palpabile per la cucina, che stimola curiosità e ispirazione nei suoi follower. La sua capacità di raccontare in modo semplice ma raffinato trasmette sicurezza e competenza, rendendo ogni post interessante e facilmente fruibile.