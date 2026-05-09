Vallecrosia al Mare, nel centro storico torna la tradizionale 'Festa della Mamma'

La manifestazione prenderà il via domani alle 11 con la celebrazione della santa messa presso la chiesetta della Madonna delle Grazie. "Dopo tantissimi anni , torna nel centro storico di Vallecrosia al Mare la tradizionale Festa della Mamma, una manifestazione molto sentita dalla comunità e profondamente legata alle tradizioni del territorio, che si svolgerà presso il Santuario della Madonna delle Grazie" - annunciano il sindaco Fabio Perri e il consigliere delegato al centro storico Manuela Balbis, che sottolineano come il ripristino della festa rappresenti "un importante momento di aggregazione, fede e valorizzazione della vita del borgo" .

Le mamme del centro storico, che si sono prenotate, potranno poi partecipare a un pranzo conviviale offerto dalla neo associazione "Amici Veri" del Paese insieme ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale. "La mamma rappresenta il primo punto di riferimento nella vita di ciascuno di noi: simbolo di amore, sacrificio, forza e dedizione. Ogni mamma custodisce valori fondamentali che tengono unite le famiglie e rafforzano il senso di comunità" - affermano parlando del ritorno dell’iniziativa dedicata alla figura della mamma - "Il celebrare la Festa della Mamma significa anche rendere omaggio a tutte quelle donne che, ogni giorno, con piccoli e grandi gesti, donano affetto, sostegno e insegnamenti preziosi alle nuove generazioni".

Nel corso della giornata verrà, inoltre, consegnata dall’Amministrazione comunale una targa alla mamma più anziana del centro storico, quale simbolo di riconoscenza e affetto verso tutte le mamme e il loro prezioso ruolo nella comunità. "Alle 15.30, presso il Santuario della Madonna delle Grazie, si terrà un momento di fede che precederà la tradizionale processione per le vie del paese prevista alle 16. La giornata si concluderà con un piccolo rinfresco aperto ed offerto ai partecipanti. Ad accompagnare l’intera manifestazione sarà la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò, che contribuirà a rendere ancora più suggestivo questo importante appuntamento di comunità" - svela l’Amministrazione comunale che invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per "condividere insieme una giornata di festa, tradizione e convivialità".