Il maresciallo capo Mario De Nunzio è il nuovo comandante dei carabinieri di Dolceacqua

Il maresciallo capo Mario De Nunzio è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Dolceacqua. Il 40enne, laureato magistrale in Giurisprudenza, sostituirà, infatti, il luogotenente C.S. Pasquale Mennito, andato in pensione.
Nel suo percorso professionale Mario De Nunzio ha prestato servizio per due anni presso la stazione dei carabinieri di Ventimiglia con il ruolo di vicecomandante, per poi ricoprire per nove anni l’incarico di comandante della stazione di Pigna mentre ora, con il trasferimento, sarà alla guida della stazione di Dolceacqua.
L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare il maresciallo Mennito per gli anni trascorsi al comando della stazione di Dolceacqua e per la fattiva collaborazione sempre dimostrata nei confronti del Comune e della comunità. Inoltre, il sindaco Fulvio Gazzola ha avuto un primo incontro con il nuovo comandante per "porgere gli auguri di buon lavoro, fare il punto sulle principali attività da affrontare e confermare la piena continuità della collaborazione istituzionale già consolidata negli anni passati, mettendo a disposizione sia il supporto della polizia locale sia il servizio di controllo del sistema di videosorveglianza comunale".
Il sindaco Gazzola ha, infine, ricordato come il comune di Dolceacqua abbia sempre "attribuito grande importanza alla presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, sottolineando come sia stato uno dei primi comuni della Liguria a concedere all’Arma la cittadinanza onoraria nel 2014".