Il maresciallo capo Mario De Nunzio è il nuovo comandante dei carabinieri di Dolceacqua

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare il maresciallo Mennito per gli anni trascorsi al comando della stazione di Dolceacqua e per la fattiva collaborazione sempre dimostrata nei confronti del Comune e della comunità. Inoltre, il sindaco Fulvio Gazzola ha avuto un primo incontro con il nuovo comandante per "porgere gli auguri di buon lavoro, fare il punto sulle principali attività da affrontare e confermare la piena continuità della collaborazione istituzionale già consolidata negli anni passati, mettendo a disposizione sia il supporto della polizia locale sia il servizio di controllo del sistema di videosorveglianza comunale".