Ospedaletti rilancia tra sicurezza, verde pubblico e rifiuti: pronta la nuova caserma dei Carabinieri. Cimiotti: “Dopo anni senza fondi del Casinò, ora il paese cambia volto”

Non soltanto cantieri, ciclabili e farmacia comunale. Nella lunga giornata dedicata allo stato di avanzamento delle opere pubbliche di Ospedaletti, il sindaco Daniele Cimiotti ha acceso i riflettori anche su tre temi centrali per il futuro della città: la nuova caserma dei Carabinieri, il rilancio del verde pubblico e il nodo rifiuti, da anni al centro del dibattito cittadino.

Tra gli annunci più significativi c’è quello relativo alla futura sede dell’Arma. “Abbiamo presentato il nuovo progetto per la sede dei Carabinieri e siamo in attesa di avere un loro feedback, soprattutto sul numero e sulla disposizione dei locali e sui militari da ospitare”, ha spiegato il sindaco. L’idea dell’amministrazione è quella di realizzare una struttura moderna e funzionale in un’area strategica della città.

“La caserma sorgerà su un terreno comunale nella zona del Gallo Nero, vicino al belvedere e alla centrale Tim, poco prima del bivio che porta a Coldirodi”, ha aggiunto Cimiotti. “Noi abbiamo previsto spazi per una decina di militari, ma ora attendiamo le indicazioni definitive dell’Arma”. Un progetto che punta a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e a dare finalmente una sede adeguata ai Carabinieri di Ospedaletti.

Il sindaco ha poi affrontato il tema del verde pubblico, ricordando una vicenda che negli anni ha inciso pesantemente sulle casse comunali. “Fino al 2011 ricevevamo fondi dal Casinò di Sanremo: erano risorse importanti, quasi 200 mila euro all’anno fino al 2009, che utilizzavamo soprattutto per il turismo e per il verde pubblico”, ha spiegato. “Quando nel 2011 il Comune di Sanremo, con la delibera dell'allora sindaco Zoccarato, ha chiuso quei rubinetti, ci siamo ritrovati improvvisamente con molti soldi in meno”.

Secondo Cimiotti, proprio quella riduzione di entrate avrebbe inciso sulla capacità del Comune di intervenire con continuità sulla manutenzione urbana. “Dopo tanto discutere siamo riusciti finalmente a trovare le risorse per far partire questo nuovo bando sul verde pubblico”, ha dichiarato. “Dalla fine di maggio inizieranno lavori importanti, distribuiti su tre anni. A questi si aggiungono gli sfalci già avviati in queste settimane, con l’obiettivo di evitare che l’erba invada le strade. Ci aspettiamo un’estate molto più pulita e ordinata”.

Altro capitolo delicato riguarda la raccolta rifiuti, tema particolarmente sentito in città soprattutto durante la stagione turistica. “Come noto, non abbiamo un controllo diretto sull’appalto rifiuti e questo ci ha creato parecchi problemi”, ha ammesso il primo cittadino. “Abbiamo però lavorato a una rimodulazione del servizio e ritengo che ci stiamo gradualmente normalizzando”.

Il sindaco non nasconde che il livello del servizio precedente al 2022 sia ancora lontano, ma rivendica i passi avanti compiuti negli ultimi mesi. “Non torneremo immediatamente alla situazione pre-2022, ma stiamo mettendo una pezza importante”, ha detto. “Il più è stato fatto: stanno arrivando cinque ecoisole aggiuntive e questo porterà benefici concreti. Migliorerà la raccolta e, di conseguenza, ci sarà meno accumulo di materiale durante il periodo estivo. Non è ancora il massimo, ma rappresenta certamente un passo avanti”.

Le parole del sindaco arrivano all’interno di una fase particolarmente intensa per Ospedaletti, che tra opere pubbliche, nuovi servizi e progetti strategici punta a ridisegnare il proprio volto in vista dei prossimi anni.