Sanremo: chiamata di imbarco per un mozzo sulla motobarca da pesca Mina: appuntamento il 15 ottobre

La Capitaneria di Porto di Imperia informa la marineria interessata in merito a una nuova opportunità di imbarco su un'unità da pesca operante nel porto di Sanremo. La comunicazione, relativa alla richiesta di imbarco di personale marittimo, anche in riferimento alla pratica riguardante personale extracomunitario, è stata assunta a protocollo d'ufficio lo scorso 8 ottobre 2026 con il numero 23556. L'avviso riguarda la ricerca di un marittimo con la qualifica di mozzo, da destinare alla pesca costiera ravvicinata.

La chiamata di imbarco dal turno generale è stata fissata per giovedì 15 ottobre 2026 alle 10.00. L'appuntamento si svolgerà presso l'Ufficio di Collocamento Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Savona, dove saranno esaminate le disponibilità dei marittimi interessati. L'imbarco è previsto nel porto di Sanremo, a bordo della motobarca da pesca denominata "MINA", iscritta al numero 1 IM 1820 dei RR.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

La chiamata, come precisato dalla Capitaneria di Porto, è aperta a tutti i marittimi italiani e comunitari che siano in possesso di un idoneo titolo professionale. Tra i requisiti richiesti rientra inoltre la disponibilità di una visita medica in corso di validità, condizione necessaria per poter procedere all'imbarco. L'iniziativa si inserisce nelle ordinarie procedure di collocamento della gente di mare e interessa quindi tutti coloro che possiedono i requisiti previsti per la mansione.

L'avviso è stato diffuso dalla Capitaneria di Porto di Imperia affinché possa raggiungere il maggior numero possibile di persone interessate. "La Capitaneria di Porto di Imperia informa la marineria interessata che il giorno 15/10/2026 – alle ore 10.00 –, verrà effettuata una chiamata di imbarco dal turno generale presso l'Ufficio di Collocamento Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Savona", viene specificato nella comunicazione.

La posizione riguarda dunque un posto da mozzo per attività di pesca costiera ravvicinata, con destinazione operativa sulla motobarca "MINA", che ha come porto di imbarco Sanremo. Gli interessati dovranno presentarsi secondo le modalità previste dalla chiamata e dimostrare di essere in possesso della documentazione professionale e sanitaria richiesta. La procedura è rivolta, come indicato nell'avviso, alla componente italiana e comunitaria della marineria.

La comunicazione della Capitaneria rappresenta quindi un'opportunità per i marittimi in cerca di un imbarco nel settore della pesca e, in particolare, per chi dispone della qualifica necessaria per svolgere le mansioni di mozzo. L'appuntamento è fissato in modo preciso per la mattina del 15 ottobre alle 10.00, presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Savona. Sarà in quella sede che verrà effettuata la chiamata dal turno generale per individuare il marittimo destinato all'imbarco sulla "MINA".

Gli interessati sono pertanto invitati a verificare preventivamente il possesso di tutti i requisiti previsti, con particolare riferimento al titolo professionale idoneo e alla validità della visita medica. La Capitaneria di Porto di Imperia ha infine chiesto agli organi di informazione di dare ampia diffusione all'avviso, così da consentire alla chiamata di raggiungere i marittimi potenzialmente interessati.