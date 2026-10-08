Ventimiglia: cavalcaferrovia di Nervia, via libera alla manutenzione, intervento da 495mila euro con RFI

Via libera della Giunta comunale alla convenzione con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) per la manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia di Nervia, una delle principali infrastrutture viarie della città. L'intervento, che sarà progettato e realizzato direttamente da RFI e finanziato dal Comune di Ventimiglia, prevede un investimento complessivo di 495mila euro. Di questa somma, 211.365 euro risultano già impegnati nell'annualità 2026. L'operazione nasce dagli approfondimenti tecnici effettuati dall'Amministrazione comunale insieme a RFI, che hanno evidenziato alcune condizioni di degrado presenti su diverse componenti della struttura. L'obiettivo è intervenire sulle parti ammalorate e garantire una maggiore durabilità dell'opera.

Le verifiche hanno evidenziato, in particolare, problematiche che interessano traversi, soletta e alcune porzioni delle travi, dove sono stati riscontrati fenomeni di scopertura e corrosione delle armature. La prima fase dei lavori riguarderà il ripristino dell'intradosso dei marciapiedi laterali e delle travi della campata centrale. È inoltre prevista la rimozione e sostituzione dei parapetti laterali, accompagnata dalla demolizione e ricostruzione dei relativi cordoli. Si tratta dunque di un intervento di carattere conservativo, finalizzato a riportare in condizioni adeguate le parti della struttura maggiormente interessate dal degrado. La scelta di coinvolgere direttamente RFI è legata alla particolare complessità tecnica dell'opera, che sovrasta la linea ferroviaria.

"La scelta di affidare direttamente a RFI la progettazione e l'esecuzione è legata alla particolare complessità dell'intervento, che interessa una struttura sovrastante la linea ferroviaria e richiede il coordinamento delle interruzioni della circolazione dei treni e della disalimentazione delle linee elettriche – spiega il Vicesindaco e Assessore ai Lavori pubblici, dott. Marco Agosta –, seguiremo attentamente l'evoluzione del cantiere, al fine di minimizzare quanto più possibile le interferenze del cantiere sulla circolazione viaria e ferroviaria". Proprio la presenza della ferrovia al di sotto del cavalcaferrovia rende infatti necessario un coordinamento particolarmente accurato delle attività. Gli interventi dovranno essere programmati tenendo conto sia della viabilità stradale sia delle esigenze della linea ferroviaria, comprese le necessarie interruzioni e le operazioni sugli impianti elettrici.

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione del quartiere di Nervia, area destinata a essere interessata nei prossimi anni da diversi interventi. Tra questi figurano le opere nell'area archeologica e la riconversione dell'ex ospedale Santo Spirito, oltre al progetto del Campus. In questo contesto, la manutenzione del cavalcaferrovia viene considerata dall'Amministrazione un passaggio importante per garantire la sicurezza e la funzionalità di una delle arterie principali di collegamento tra Ventimiglia e il resto del comprensorio intemelio. L'intervento consentirà quindi di affrontare le criticità strutturali emerse dalle verifiche, programmando le opere in modo da contenere per quanto possibile i disagi per cittadini e automobilisti.

"Siamo di fronte ad un intervento importante e necessario su una delle infrastrutture viarie principali della nostra città – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro –, abbiamo scelto di procedere insieme a RFI proprio per affrontare nel modo più efficace una situazione tecnicamente complessa, che interessa contemporaneamente la viabilità stradale e la linea ferroviaria". Il primo cittadino sottolinea quindi la necessità di intervenire sulla struttura preservandone funzionalità e sicurezza, con una programmazione dei lavori che tenga conto delle interferenze con il traffico. "L'obiettivo è intervenire tempestivamente sulla struttura, preservandone la funzionalità e la sicurezza e programmando i lavori in modo da ridurre il più possibile i disagi".

Il Sindaco ha inoltre evidenziato il percorso tecnico che ha preceduto l'approvazione della convenzione e il ruolo di RFI nella realizzazione dell'intervento. "È stato necessario un lungo lavoro di studio e di approfondimento tecnico, condotto con la massima attenzione e prudenza", ha aggiunto Di Muro, ricordando come il cavalcaferrovia rappresenti un'infrastruttura strategica per la mobilità cittadina. L'Amministrazione guarda inoltre alla riqualificazione del quartiere nel suo complesso, collegando la messa in sicurezza dell'arteria agli altri interventi previsti nell'area. "Nell'ottica della complessiva riqualificazione del quartiere di Nervia – ha concluso il Sindaco –, con gli interventi che interessano l'area archeologica, la riconversione dell'ex ospedale Santo Spirito e, soprattutto, l'importante riqualificazione che sarà determinata dalla realizzazione del Campus, la messa in sicurezza di questa arteria rappresenta un ulteriore tassello fondamentale per rilanciare una zona della città".