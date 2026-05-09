ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 09 maggio 2026, 18:33

81° anniversario della vittoria sul nazifascismo: a Genova la commemorazione italo-russa con una delegazione del ponente ligure (foto)

L'associazione Liguria Russia Sanremo Nice et Côte d'Azur ha ricordato i caduti russi che combatterono accanto ai partigiani genovesi nella lotta di Liberazione

In occasione dell'81° anniversario della vittoria sul nazifascismo, il Giorno della Vittoria è stato commemorato a Genova con una cerimonia promossa dall'associazione Liguria Russia Sanremo Nice et Côte d'Azur, rappresentata da Alessandro Blauer Traettino e Pietro Chersola, alla presenza del Console della Federazione Russa, dottor Kirill Ignatov.

La giornata è iniziata al Cimitero Monumentale di Staglieno, dove riposano i resti mortali di soldati russi che si unirono ai partigiani genovesi nella lotta di Resistenza contro il nazifascismo. Qui la commemorazione si è svolta con il canto di brani della tradizione russa, in un omaggio sobrio e sentito a chi sacrificò la propria vita per la liberazione.

Nel pomeriggio, il gruppo si è ritrovato al Consolato Russo di Nervi per un momento di riflessione condivisa sullo sforzo comune dei popoli sovietico e italiano nella lotta di liberazione. Un incontro nel segno della memoria e della speranza che simili tragedie non debbano mai ripetersi, in un momento storico che — come è stato sottolineato — resta segnato da una profonda incertezza.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium