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Attualità | 27 giugno 2026, 12:22

Il cordoglio di Progetto Comune per la scomparsa di Maria Giovanna Rettagliati

Le comunità di Sanremo e Taggia si uniscono in un abbraccio a Cristian Occelli e alla sua famiglia, esprimendo vicinanza e affetto in un momento di profondo dolore.

Il cordoglio di Progetto Comune per la scomparsa di Maria Giovanna Rettagliati

Il direttivo e tutti i membri di Progetto Comune Sanremo e Progetto Comune Taggia si stringono in un abbraccio a Cristian Occelli per la scomparsa della mamma, Rettagliati Maria Giovanna.

​La sua scomparsa, dopo soli 3 mesi rispetto a quella del marito, non fa trovare a noi la giusta parola di conforto, ma sicuramente la nostra vicinanza al figlio Cristian e famiglia, sara dimostrata, come sempre, dall'affetto di noi tutti. 

​In questo momento di profondo dolore ,desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza e il nostro cordoglio ai familiari.

​Le nostre  comunità di Sanremo e Taggia, unite in questo ideale abbraccio, si associano al lutto della famiglia.

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