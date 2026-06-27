Il cordoglio di Progetto Comune per la scomparsa di Maria Giovanna Rettagliati

Il direttivo e tutti i membri di Progetto Comune Sanremo e Progetto Comune Taggia si stringono in un abbraccio a Cristian Occelli per la scomparsa della mamma, Rettagliati Maria Giovanna.
La sua scomparsa, dopo soli 3 mesi rispetto a quella del marito, non fa trovare a noi la giusta parola di conforto, ma sicuramente la nostra vicinanza al figlio Cristian e famiglia, sara dimostrata, come sempre, dall'affetto di noi tutti.
In questo momento di profondo dolore ,desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza e il nostro cordoglio ai familiari.
Le nostre comunità di Sanremo e Taggia, unite in questo ideale abbraccio, si associano al lutto della famiglia.