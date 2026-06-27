Passaggio di Campana all’insegna del servizio: il Lions Club Sanremo Ufficiali – Alpi Marittime celebra la solidarietà con SPES Auser

Si è svolta giovedì sera, presso la sede della SPES Auser di Ventimiglia, la tradizionale cerimonia del Passaggio di Campana del Lions Club SANREMO UFFICIALI - ALPI MARITTIME.

Una scelta non casuale quella della location, fortemente voluta dal direttivo del Club, con l’obiettivo di testimoniare concretamente lo spirito di servizio che da sempre contraddistingue il mondo lionistico e, in particolare, il Club degli Ufficiali d’Italia. Una decisione maturata anche grazie al rapporto di vicinanza e collaborazione instaurato nel corso di questo anno sociale con la realtà della SPES, rappresentata dal presidente Matteo Lupi, presente alla serata.

Per sottolineare il significato più autentico di questa vocazione al servizio, i membri del direttivo hanno simbolicamente invertito i ruoli: per una sera hanno vestito i panni dei camerieri, servendo personalmente la cena ai ragazzi della SPES, seduti comodamente ai tavoli.

Venuti inoltre a conoscenza di una necessità concreta della struttura, il Club ha deciso di donare ai ragazzi un nuovo elettrodomestico. La consegna è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi e dagli operatori della SPES, dando vita a un momento di partecipazione e condivisione che ha coinvolto tutti i presenti.

L’intero ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza alla SPES Auser.

Nel suo discorso di commiato, il presidente uscente Costantino Dinielli ha voluto porre l’attenzione sul valore del gruppo, ripercorrendo la storia del Club attraverso una metafora particolarmente significativa:

“Una nave capace di solcare i mari anche durante la tempesta, perché il suo equipaggio non teme le avversità, ma le affronta unito e coeso.”

Momento di particolare commozione è stato il ricordo dedicato a Luigi “Gigi” Amorosa, figura che ha contribuito in maniera determinante alla nascita e alla crescita del Club.

Presente alla serata anche il Past Governatore Claudio Sabatini, storico padrino del Club, che il presidente Dinielli ha definito con affetto “l’armatore” di questa bellissima imbarcazione.

Il momento centrale, carico di emozione, è stato naturalmente il Passaggio di Campana, che ha ufficialmente sancito l’inizio del mandato del nuovo presidente Giancarlo Patti, culminato con il tradizionale tocco di rito.

Dopo la formale cerimonia della spillatura, il neo-presidente Patti ha preso la parola presentando la squadra di officer che lo accompagnerà nel corso di questa nuova annata lionistica.

La serata, impreziosita dalle note e dalla voce della bravissima Francesca Furfari, ha visto la partecipazione di numerose autorità lionistiche, tra cui il Past Governatore Vincenzo Benza, la Presidente di Zona Erika De Maria, oltre a numerosi officer e presidenti dei Club del territorio, intervenuti per celebrare insieme questo importante nuovo capitolo del Lions Club.