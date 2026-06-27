Sanremo, il caldo accende l'estate: spiagge già piene nel venerdì che apre il primo weekend rovente

Il weekend è da poco iniziato, ma a Sanremo l'estate sembra già entrata nel vivo. Complice il sole, il cielo limpido e temperature che hanno superato i 30 gradi, fin dalla mattinata di oggi le spiagge cittadine si sono riempite di bagnanti, offrendo l'immagine di un litorale già nel pieno della stagione.

Per chi è rimasto in città, la soluzione contro il grande caldo è sembrata quasi obbligata: mare, ombrellone e qualche tuffo per trovare refrigerio. Così, dalle spiagge dei Tre Ponti fino all'Imperatrice, passando per il lungomare e gli stabilimenti del centro, residenti, turisti e i tanti studenti che hanno appena iniziato le vacanze estive hanno affollato il litorale già dalle prime ore del giorno.

Un anticipo di quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Le previsioni, infatti, confermano temperature elevate per sabato e domenica, con valori destinati a rimanere ben oltre i 30 gradi e condizioni ideali per trascorrere l'intera giornata in spiaggia.

L'atmosfera è quella delle grandi occasioni: bambini che giocano sulla battigia, gruppi di amici che inaugurano il primo weekend di vacanza, famiglie arrivate per qualche giorno di relax e tanti turisti che hanno scelto Sanremo per sfuggire all'afa delle città.

Anche gli stabilimenti balneari iniziano così a respirare il clima dell'alta stagione. Se il meteo continuerà a mantenersi stabile, questo potrebbe trasformarsi nel primo vero weekend dell'estate 2026, con un'ulteriore crescita delle presenze lungo tutto il litorale cittadino. Il grande caldo, insomma, ha già dato il via alla stagione balneare.