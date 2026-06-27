Festa di fine anno per i ragazzi del Mulino Lab: a Camporosso una mattinata di gioco, inclusione e comunità

Sabato 27 giugno si è svolta a Camporosso la grande festa di fine anno dei ragazzi del Mulino Lab, l’ex centro La Rocca, un appuntamento che ha riunito giovani, operatori e famiglie in un clima di entusiasmo nonostante il caldo.

L’iniziativa rientra nel progetto del sabato mattina, fortemente voluto dall’indimenticato Luciano Codarri e condiviso dalla SPES, un percorso che tornerà nuovamente al termine della stagione estiva.

La Scuola di Pace di Ventimiglia APS, insieme alla SPES e al Comune di Camporosso, ha voluto ringraziare tutti gli operatori che, con impegno e dedizione, hanno reso ogni incontro non solo divertente ma anche formativo, creando momenti di condivisione fondamentali per la crescita dei ragazzi.

Un ringraziamento speciale arriva da Enrica Novi, responsabile del progetto, che sottolinea il valore educativo e sociale di queste mattinate, capaci di unire gioco, relazione e inclusione.