Giornata Mondiale del Turismo: i parchi delle Alpi del Mediterraneo aderiscono alla Carta Europea del Turismo Sostenibile

Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, un appuntamento internazionale dedicato al ruolo del turismo nella società e alle sfide del suo sviluppo. Nel territorio delle Alpi del Mediterraneo, questa ricorrenza rappresenta un'occasione per raccontare il percorso di valorizzazione nel quale turismo e tutela dell'ambiente si intrecciano. Il PITER ALPIMED+ che interessa l'area transfrontaliera compresa tra Cuneo, Imperia e Nizza, lavora alla costruzione di un'identità condivisa di questi territori, basando la propria azione sull'itineranza tra Italia e Francia, il rinascimento montano e la possibilità di vivere la natura.

I quattro parchi delle Alpi del Mediterraneo aderiscono inoltre alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), strumento di governance partecipata promosso da EUROPARC Federation, che intende far incontrare aree protette, enti locali, operatori turistici, associazioni e comunità nella definizione di strategie e azioni per un turismo sostenibile.

Nelle Alpi del Mediterraneo la CETS mette in relazione esperienze consolidate e nuovi percorsi.

Le Aree Protette delle Alpi Marittime sono state il primo parco italiano ad intraprendere questo percorso ambizioso fin dal 2001, mentre insieme al Parc national du Mercantour hanno sviluppato una Strategia di turismo sostenibile transfrontaliera per il periodo 2022-2027, attraverso un percorso partecipato che coinvolge i territori dei due versanti del confine.

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ha ottenuto il riconoscimento di destinazione di turismo sostenibile da parte di Europarc nel 2021, al termine di un percorso avviato nel 2019 nell'ambito di ALPIMED PATRIM. La Strategia 2021-2025 ha previsto 58 azioni per lo sviluppo di un turismo sostenibile e la collaborazione tra attori pubblici e privati.

Nel Cuneese, il Parco fluviale Gesso e Stura ha avviato nel 2026 il proprio percorso partecipato di adesione alla CETS, sostenuto da ALPIMED+ ECOTOUR, con l'obiettivo di costruire una strategia e un Piano d'Azione per il periodo 2027-2031.

Queste esperienze rappresentano per il territorio ALPIMED un patrimonio da mettere in rete, un linguaggio comune per affrontare sfide come tutela del patrimonio naturale e culturale, gestione dei flussi, destagionalizzazione, coinvolgimento delle comunità e valorizzazione delle economie locali. L'obiettivo è costruire un modo diverso di vivere e raccontare il territorio: accompagnare il visitatore alla scoperta delle sue peculiarità, della sua cultura e delle sue comunità, valorizzandone l'identità senza snaturarla.

La Giornata Mondiale del Turismo diventa così un'occasione per mettere in evidenza un percorso nel quale Parco fluviale Gesso e Stura, Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Aree Protette delle Alpi Marittime e Parc national du Mercantour condividono, attraverso esperienze differenti e complementari, una crescente attenzione alla sostenibilità e alla collaborazione.

La sfida è trasformare queste esperienze in una rete sempre più integrata, capace di rafforzare l'identità delle Alpi del Mediterraneo e di costruire una destinazione transfrontaliera nella quale cooperazione, tutela della natura, partecipazione e valorizzazione turistica procedano insieme.