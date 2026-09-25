Sanremo, Federalberghi promuove la nuova tariffa per i bus turistici: "Un segnale concreto per il settore"

La Federalberghi Confcommercio di Sanremo esprime grande soddisfazione per la decisione dell’Amministrazione comunale di introdurre una tariffa unica pari a 60 euro per la sosta giornaliera dei bus turistici.

Il provvedimento si rivolge nello specifico ai pullman che trasportano gruppi di visitatori che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio cittadino.

Il Presidente di Federalberghi Sanremo, Silvio Di Michele, unitamente all’intero Consiglio direttivo, ha rivolto un ringraziamento formale all’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, all’assessore alla Viabilità Massimo Donzella e al personale degli uffici comunali preposti.

L'intesa viene definita dall'associazione di categoria come un traguardo significativo, raggiunto al termine di un percorso di confronto mirato a agevolare i flussi turistici e la permanenza dei gruppi organizzati in città.

“Desideriamo ringraziare in modo particolare l’Assessore Sindoni, l’Assessore Donzella e tutti gli uffici coinvolti per la disponibilità - sottolinea il Presidente di Federalberghi Confcommercio Sanremo Silvio Di Michele - l’ascolto e la volontà dimostrata nel trovare una soluzione condivisa. È proprio attraverso questo tipo di collaborazione tra pubblico e privato che si possono affrontare concretamente le esigenze del settore turistico. Siamo certi che questo positivo metodo di confronto proseguirà anche sulle altre tematiche che interessano il comparto ricettivo e turistico cittadino”.