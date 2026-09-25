Confindustria Imperia, al via le celebrazioni per i 100 anni (Video)

Dopo l’anteprima di ieri, tra spettacolo e intrattenimento, con “Andiamo Insieme” di Marco Falagusta e la serata musicale della Freddie Hall Band, cui è dedicato il servizio video di Marco Ausenda, Confindustria Imperia entra oggi nel vivo delle celebrazioni per i suoi 100 anni. Il programma proseguirà fino al 30 settembre.

Le interviste

Alle 17, all’Expo Salso, si terrà l’assemblea generale con gli interventi del presidente Luciano Tesorini, del sindaco Claudio Scajola, del senatore Gianni Berrino, del presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi e, in collegamento, del presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini. Seguirà la lectio di Beppe Severgnini sulla storia dell’industria nell’ultimo secolo.

A chiudere il pomeriggio sarà Fabrizio Pepino, curatore della mostra “Passaggi di tempo”, dedicata alla storia e all’evoluzione dell’industria del Ponente ligure, che sarà inaugurata oggi e resterà aperta gratuitamente fino al 30 settembre.

Domenica spazio alla tavola rotonda “Latta d’artista”, dedicata al rapporto tra arte e industria, seguita dalla premiazione di 13 aziende storiche associate a Confindustria Imperia. Il calendario