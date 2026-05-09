Ventimiglia celebra la figura di Margherita Sarrocchi, mostra e incontro nel fondo antico della biblioteca Aprosiana

Dal 14 maggio al 13 giugno 2026, il Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana di Ventimiglia alta ospiterà la mostra bibliografica, iconografica e documentaria "Canta Musa il Valore" già ammirata dal 21 novembre 2025 al 9 gennaio scorso presso la Biblioteca Comunale di Amalfi.

L’esposizione celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale La Scanderbeide, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. L’inaugurazione della mostra, prevista per il 14 maggio alle 15:30 nel Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia Alta, sarà arricchita da un incontro esclusivo con la professoressa Olimpia Gargano, già docente del Liceo Aprosio di Ventimiglia, studiosa e curatrice della prima edizione integrale commentata del poema (2025). L'evento assume una rilevanza cruciale per il patrimonio cittadino: la restituzione testuale dell'opera curata dalla studiosa è stata condotta assumendo come esemplare di riferimento proprio il volume del 1623 conservato nel Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana. Questa preziosissima copia è resa unica dal fatto di essere arricchita da note di possesso autografe di Padre Angelico Aprosio e da alcune correzioni al testo da lui stesso apportate.

Al fine di favorire un approccio attivo all'incontro, la professoressa Gargano ha selezionato alcuni canti della Scanderbeide e redatto specifico materiale didattico introduttivo. Gli utenti e gli studiosi interessati possono prepararsi all'evento consultando questi testi direttamente da casa, tramite la scansione di un apposito QR code presente sui materiali promozionali o a questi indirizzi: Scanderbeide 2025; Scanderbeide 1623. L'evento rappresenta un’occasione unica per approfondire i legami storici e culturali tra l’Italia, l’Albania e l’Impero Ottomano, intrecciando la grande storia della letteratura ai tesori bibliografici conservati nel Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana. La mostra ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del comune di Ventimiglia ed è organizzata in collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, l'Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Centro di Cultura e Storia Amalfitana. È inoltre prevista una riapertura straordinaria in occasione della prossima edizione dell' “Agosto Medievale”.