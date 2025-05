Sanremo: maxi pattuglione della Municipale ieri sera, sotto controllo soprattutto via Martiri e corso Garibaldi (Foto)

Nuovo maxi pattuglione, ieri sera nel centro di Sanremo ad opera degli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Fulvio Asconio.

Gli agenti, con due pattuglie, hanno monitorato la situazione di via Martiri della Libertà, dove spesso si registrano episodi di microcriminalità con persone che alzano un po’ troppo il gomito, ma anche tra corso Garibaldi e piazza Colombo.

I primi controlli si sono svolti in via Martiri, dal tardo pomeriggio alle 22 e, quindi, fino a mezzanotte nelle altre zone. Gli agenti hanno fermato 34 veicoli tra auto emoto, contestando due mezzi per la mancata revisione ed elevando quattro verbali per lo stesso motivo. Altri due sono stati multati per la mancanza dei documenti.

Gli agenti della Municipale, insieme alle altre forze dell’ordine, continueranno nei controlli sul territorio sanremese. In particolare la sera, quando molti residenti hanno lamentato problemi nelle strade.