Sanremo, al via il programma ‘Nati per Leggere’ con i primi incontri dedicati alla promozione della lettura in famiglia

Con il progetto “Dal grembo al mondo - Storie in crescita”, prende il via il programma “Nati per Leggere” volto alla promozione della lettura in famiglia. Un’iniziativa nazionale, che ha visto l’adesione da parte del Comune di Sanremo, rivolta alle famiglie per accrescere, attraverso la lettura condivisa, lo sviluppo culturale e affettivo dei bambini.

Il primo appuntamento, “Il libretto in culla”, è in calendario venerdì 20 marzo, alle ore 10:30, alla biblioteca civica “Corradi”, con un incontro per genitori in attesa, neogenitori e figure di riferimento dedicato al valore della lettura precoce.

E’ poi in programma il ciclo “Nati per una storia”, con letture ad alta voce. Gli incontri inizieranno il 25 marzo (ore 17) per bambini dai 4 ai 6 anni e il 16 aprile (ore 10:30) per i piccoli fino ai 3 anni.

“La biblioteca, confermandosi come luogo di cultura e di incontro per eccellenza, si propone di accogliere e sostenere le famiglie in questo percorso, offrendo uno spazio sicuro e stimolante per la lettura da parte dei bambini – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – Un vero investimento per formare adulti consapevoli, curiosi e capaci di affrontare la vita con spirito critico e creativo”.

I vari incontri si svolgeranno all’interno della biblioteca civica “Corradi”, nella sala ragazzi “Antonio Rubino”, che sarà arricchita con tappeti, cuscini, poltrone e i già presenti scaffali bassi ad uso dei bambini. E’ poi previsto l’allestimento di spazi adeguati per l’accoglienza dei piccoli lettori e dei loro genitori, l’incremento di un’adeguata offerta libraria idonea all’età prescolare, la promozione delle proposte di lettura adatte ai più piccoli, l’organizzazione e il coordinamento di iniziative di sensibilizzazione sulla lettura precoce rivolte a bibliotecari, pediatri, operatori sociosanitari, volontari e famiglie.

“Gli obiettivi, quindi, sono quelli di trasformare la biblioteca in un punto di riferimento per genitori con bambini piccoli – aggiunge l’assessore Enza Dedali – offrendo spazi e materiale adatti alle diverse fasce di età, incoraggiando la lettura condivisa. I destinatari, infatti, sarnno famiglie con bimbi da 0 a 6 anni e futuri genitori. Attraverso la lettura, il gioco e l’esplorazione dei libri, si vogliono stimolare le prime competenze linguistiche e narrative dei bambini. Questo progetto consentirà quindi di creare occasioni di incontro e confronto tra i genitori, favorendo lo scambio di esperienze e la socializzazione, anche con il supporto di figure professionali”.

Tutte le attività saranno gratuite fino ad esaurimento posti.

Per prenotarsi è possibile inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comunedisanremo.it o telefonare al numero 0184/580723.