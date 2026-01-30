La sanremese Ilaria Salerno protagonista del nuovo spot dell'acqua Calizzano tra musica e benessere (Foto)

Nel nuovo spot di Acqua Minerale Calizzano la purezza dell’acqua incontra l’eleganza dell’arte in un racconto visivo essenziale e raffinato. Protagonista è la sanremese Ilaria Salerno, che al pianoforte trasforma il gesto musicale in un’esperienza di benessere: le note dialogano con l’acqua, dando forma a un equilibrio naturale tra armonia e leggerezza. Un incontro in cui l’arte diventa respiro e la purezza si fa emozione. Con questo progetto, Acqua Calizzano celebra il benessere che nasce dall’autenticità e si esprime attraverso la bellezza, valorizzando al tempo stesso il design della bottiglia e le caratteristiche di un’acqua considerata tra le più pregiate.

A raccontare la visione dello spot è il direttore marketing di Calizzano, Pier Paolo Gallea: “L’obiettivo era raccontare bellezza e design attraverso uno spot elegante, capace di esaltare le peculiarità sia della bottiglia sia dell’acqua: un’acqua super pregiata, dalle caratteristiche davvero eccezionali. L’incontro con Ilaria Salerno è stato quasi fortuito, ma immediatamente significativo. La sua eleganza naturale e la sua femminilità autentica l’hanno resa da subito la scelta perfetta per interpretare lo spirito dello spot. Questo stesso approccio non convenzionale è il filo conduttore del mio lavoro e dell’Agenzia di comunicazione che rappresento, oggi riconosciuta e apprezzata a livello nazionale per una creatività capace di distinguersi e uscire dagli schemi.”

Intanto sono state diffuse le prime immagini del backstage del nuovo spot televisivo di Acqua Minerale Calizzano, diretto da Tommaso Gorani e Marco Placanica. Lo spot verrà presentato ufficialmente alla fiera Beer & Food Attraction di Rimini, in programma dal 15 al 17 febbraio, confermando il legame del brand con un linguaggio contemporaneo che unisce estetica, emozione e qualità.