Festival di Sanremo 2026: a Carlo Conti e Laura Pausini al mercoledì si affianca sul palco dell'Ariston anche Achille Lauro

Si sta delineando il cast del prossimo Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. L’attesa per la 76ª edizione è già alle stelle, non solo nella città dei fiori, ma in tutta Italia, dove appassionati e fan seguono ogni aggiornamento con grande curiosità.

Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti continua a intrattenere il pubblico con le sue “pillole” al Tg1 delle 20, offrendo piccoli anticipi sul Festival e sui protagonisti che calcheranno il palco. Dopo l’annuncio dei cantanti a dicembre e della conferma della co-conduttrice Laura Pausini, questa sera Conti ha svelato un altro personaggio che lo affiancherà durante la manifestazione, il mercoledì sera. Si tratta di Achille Lauro, che lo scorso anno ha partecipato come cantante al Festival.

La scelta aggiunge ulteriore entusiasmo e mistero al Festival, promettendo momenti di grande spettacolo e sorprese per il pubblico. L’attesa per il 76° Festival di Sanremo cresce di giorno in giorno, mentre la città si prepara a ospitare artisti, giornalisti e spettatori da ogni parte d’Italia. Carlo Conti ha anche confermato che, nelle prossime serate e sempre al Tg1, farà altri annunci, tra cui i 'duetti' del giovedì sera.

Sanremo è pronta a illuminarsi nuovamente con musica, emozioni e ospiti di rilievo: la curiosità cresce e i riflettori sono già puntati sul palco dell’Ariston.