Ventimiglia, la Bocciofila di Roverino festeggia Elio Gastaldo (Foto)

Ventimiglia festeggia Elio Gastaldo, un personaggio noto e amato in città per il suo costante impegno nel mondo sportivo e sociale. Una grande festa in suo onore è stata così organizzata, ieri sera, alla Bocciofila di Roverino.

Una persona speciale che nella sua vita ha praticato calcio, tennis e bocce e ha scritto dei libri: "Lo sport ai giovani" e "100 anni di storia della nostra Ventimigliese - Ventimiglia Calcio". "Abbiamo organizzato una cena per il nostro amico Elio Gastaldo" - dice il presidente della Bocciofila di Roverino Massimo Ambesi - "Fu un grande giocatore dell'Imperia, fu capitano, allenatore di calcio e socio fondatore del tennis club Ventimiglia che, inoltre, è sempre stato disponibile a dare una mano e ha fatto molto a Ventimiglia sia nel calcio, nel tennis che nelle bocce. E' stata una bella serata a tema. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato all'evento dedicato a una persona davvero speciale".

Alla serata erano presenti i consiglieri comunali di Ventimiglia Rosa Papalia e Alessandro Leuzzi e molte persone appartenenti al mondo dello sport locale, nazionale e internazionale come Francesco Marcianò del tennis club Ventimiglia, Raffaello Regina degli sbandieranti e musici di Ventimiglia, l'allenatore di calcio e di atletica Claudio De Nunzio, Roberto 'Cico' Ligammari, fuoriclasse dell'Intemelia calcio che fu allenato proprio da Gastaldi, il campione del mondo di petanque Diego Rizzi e Riccardo Capaccioni, ct della nazionale di petanque.