Sanremoinfiore 2025: trionfo di colori e di pubblico, bilancio positivo per il futuro del turismo floreale

Concluso Sanremoinfiore, arriva il tempo dei bilanci da parte dell'amministrazione: un successo a livello turistico e organizzativo, con il culmine domenica 16 marzo per la sfilata dei carri, che ha lasciato a bocca aperta tutti i curiosi accorsi per l'evento. Circa 50 mila presenze turistiche sono state calcolate, con una forte affluenza da Lombardia e Piemonte, con un afflusso anche dalla Toscana, che è stato un po' inferiore a quanto preventivato causa il maltempo che ha coinvolto la regione.

"C'è stato molto entusiasmo in città - commenta l'assessore alla floricoltura Ester Moscato - e grande collaborazione e partecipazione con tutte le organizzazioni di categoria. Nella giornata di sabato, anche col brutto tempo, abbiamo girato per la premiazione delle vetrine e anche i commercianti si sono detti contenti. Faccio anche i miei complimenti a via Corradi e via De Benedetti, che hanno collaborato". Un lavoro che sottolinea Moscato è iniziato con largo anticipo, tramite gli incontri tra il tavolo della floricoltura e quello del turismo, con la partecipazione delle associazioni, che hanno dato vita a un evento nuovo, spalmato su più giorni e con un'organizzazione differente. Una nuova partenza per l'evento che, sottolinea l'assessore, non ha riscontrato grandi criticità, grazie anche all'unione tra i vari organizzatori, che hanno curato le esposizioni e tutto il contorno del Corso fiorito. "Posso dire che Linea Verde è stata molto soddisfatta del giro che ha fatto. Hanno fatto i complimenti".

Passando all'evento clou, ovvero la sfilata, uno degli aspetti che tanti hanno sottolineato è stata la bellezza dei carri in gara, grazie anche a una scelta di fiori e di ornamento molto curata: "Il fiore è stato veramente premiato in questi giorni. Tutti i carristi si sono adoperati, anche i volontari, e questo fa crescere l'entusiasmo e la voglia di migliorare, per offrire uno spettacolo sempre migliore". L'assessore sottolinea poi l'importanza del workshop fatto al Casinò, nel quale si è parlato dei numeri europei che riguardano il fiore, nel corso del quale è emerso come nel ponente ligure la floricoltura sia ancora un'eccellenza: "Dobbiamo pensare che circa il 30% dei fiori prodotti arriva dal nostro territorio. Si tratta di un aspetto importante, che noi dobbiamo sfruttare. Credo che in questo senso l'unione tra il mio assessorato e quello di Alessandro Sindoni, che ringrazio, abbia dato un bel risultato. Ringrazio poi anche gli uffici e il sindaco, che crede in questi progetti".

Novità di quest'anno è stata la presenza dei comuni "minori", che hanno sviluppato le loro installazioni in via Escoffier, molto apprezzate dai turisti, e ai quali l'assessore Moscato rivolge un ringraziamento e un plauso per il grande lavoro svolto: "Sono stati davvero bravi e sia i turisti che i residenti hanno apprezzato il loro lavoro. Ci tengo a spendere due parole nei loro confronti, perché si sono davvero dati da fare".

Ringraziamenti arrivano anche nei confronti di tutti gli enti che hanno collaborato, ovvero Confcommercio, Federfiori, Santa Tecla, Ancef, Sanremo on, confartigianato, confesercenti, camera di commercio, Amaie, Mercato dei fiori, Crea, Floraga, Union Fleurs International flower trading association e gli ibridatori Brea, Sappia Biancheri e Di Giorgio.

Il bilancio del primo anno di questo nuovo Sanremoinfiore è quindi positivo e si propone come un punto di partenza per rilanciare il turismo legato appunto al fiore: "Visti i numeri che abbiamo avuto, si può cercare di investire su un turismo più settoriale. Un'idea che è venuta da noi è tornare a fare la mostra dei fiori, ma è un progetto di cui si potrà parlare per il prossimo anno, anche per quanto riguarda le date".