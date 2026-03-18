Arma di Taggia, via libera al parcheggio interrato nell’ex stazione: approvata la validazione del progetto

Il Comune di Taggia compie un nuovo passo verso la riqualificazione dell’area dell’ex stazione ferroviaria nel centro di Arma di Taggia. Con una determina del Responsabile del Servizio VIII Lavori Pubblici, è stato infatti approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione del parcheggio interrato, secondo stralcio dell’intervento complessivo. L’opera, dal valore totale di 3,5 milioni di euro, rappresenta uno dei tasselli principali per il recupero di una zona rimasta incompiuta per anni. L’obiettivo è trasformarla in uno spazio moderno e funzionale, capace di unire mobilità, sostenibilità e qualità urbana.

Come si legge nel provvedimento, “l’obiettivo principale è riqualificare l’intera area, dandole funzionalità e qualità architettonica”. Il progetto prevede infatti non solo la piena operatività del parcheggio interrato, ma anche il completamento della pista ciclabile e la realizzazione di un parco attrezzato ad alto valore ambientale. Il quadro economico dell’intervento è così articolato: oltre 3 milioni di euro per i lavori, a cui si aggiungono somme a disposizione per IVA, imprevisti, spese tecniche e incentivi. Il progetto esecutivo, già approvato dalla Giunta comunale nell’ottobre 2025, ha ottenuto anche l’autorizzazione paesaggistica nel dicembre dello stesso anno.

Con questo atto viene ufficialmente validato il progetto, passaggio fondamentale previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici. “Si rende necessario approvare il verbale di validazione del progetto esecutivo”, si sottolinea nella determina, evidenziando il completamento dell’iter tecnico-amministrativo. Responsabile unico del progetto è il geom. Candeloro Dante, mentre la progettazione è stata curata dall’architetto Guido Gambin e dall’ingegnere Stefania Bianchi. L’approvazione della validazione apre ora la strada alle successive fasi operative, avvicinando concretamente l’avvio dei lavori per un intervento atteso da tempo dalla comunità.