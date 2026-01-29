Conoscere, prevenire e contrastare: a Ventimiglia incontro su "Bullismo e cyberbullismo" (Foto)

Conoscere, prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Sarà il tema al centro dell'incontro, rivolto alle scuole della città, previsto il 2 febbraio alle 9.30 al teatro comunale di Ventimiglia.

L'evento, promosso dalla sezione di Ventimiglia dell'associazione nazionale finanzieri d'Italia, dal Lions Club Ventimiglia, dall'Ic Cavour con il patrocinio del Comune, vedrà il coinvolgimento attivo di 350 studenti frequentanti il primo ciclo e le secondarie di I grado degli istituti Cavour, Biancheri e Santa Marta.

Per l'occasione interverranno Gianni Berrino, senatore della Repubblica e relatore alle commissioni 2 e 10 del Parlamento alla proposta di legge 70/2024; il dottor Ivano Rebella, responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia postale e telecomunicazioni di Imperia; la dottoressa Antonella Costanza, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Cavour di Ventimiglia; il dottor Roberto Ravera, psicologo, psicoterapeuta e primario della struttura complessa di psicologia presso l'Asl1 Imperiese, e la dottoressa Mirella Nigro, pediatra presso l'Asl1 Imperiese.

"Un'occasione unica per parlare di bullismo e cyberbullismo agli studenti di Ventimiglia" - dicono gli organizzatori - "Ringraziamo tutti gli istituti scolastici che hanno deciso di aderire all'iniziativa, ai relatori che si sono resi disponibili e l'Amministrazione comunale di Ventimiglia che ci ha concesso di utilizzare il teatro comunale, in particolar modo il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e l'assessore Milena Raco che hanno appoggiato l'iniziativa".