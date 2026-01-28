Gioco di strategia, torneo di scacchi a Camporosso (Foto)

Torneo di scacchi a Camporosso. L'evento verrà organizzato domenica 1 febbraio dalle 10 alle 17.30 presso il circolo pensionati in via Puccini.

Il torneo prevede sei turni con partite da 15 minuti. E' rivolto a tutti, grandi e piccini, che potranno così cimentarsi, per un giorno, nel gioco di strategia che si svolge su una scacchiera, formata da 64 case di due colori alternati, sulla quale ogni giocatore dispone di 16 pezzi.

L'evento è organizzato dall'associazione pensionati di Camporosso e dall'Asd Scacchi Sanremo 'Nenad Suava'. "L'iscrizione è di 5 euro" - fanno sapere gli organizzatori - "Ci si potrà iscrivere entro il 30 gennaio tramite Whatsapp al numero 3334633764".