Sanremo 2026, Rai Pubblicità svela i partner del Festival: nuovi brand e ritorni per un evento sempre più diffuso

La città di Sanremo si prepara ad accogliere una nuova edizione del Festival della Canzone Italiana e Rai Pubblicità annuncia i partner che accompagneranno l’evento musicale più atteso dell’anno. Costa Crociere, Eni con Enilive e Plenitude, Suzuki e TIM confermano la loro presenza come Main Partner. La compagine dei brand si arricchisce inoltre con l’ingresso di nuovi Partner: Air Wick, Eurospin, L’Oréal Paris e Rowenta. A questi si aggiungono Generali e Cioccolato Novi, che rinnovano la loro partecipazione anche per questa edizione.

Nelle prossime settimane verranno presentati nel dettaglio i progetti e le attivazioni previste nell’ambito di “Tra palco e città”, il più grande progetto di brand integration firmato Rai Pubblicità, che negli anni ha contribuito a trasformare Sanremo in un evento diffuso, capace di coinvolgere l’intera città e il pubblico presente sul territorio. Saranno inoltre presenti sul territorio anche gli editori Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, FantaSanremo ed Esse Magazine, coinvolti in progetti speciali pensati per arricchire l’esperienza complessiva del Festival.

“Anche per questa edizione, Rai Pubblicità, insieme ai suoi partner, con il supporto di Rai e del Comune di Sanremo, darà vita a un programma di iniziative pensate per rendere l’esperienza del Festival unica e memorabile”. Grazie a un modello crossmediale che integra televisione, radio, digital, social e territorio, Rai Pubblicità offre ai brand un ecosistema di comunicazione autorevole e prestigioso. Sanremo, anche nel 2026, si conferma così il palco privilegiato per i brand che desiderano condividere i propri valori con un pubblico ampio e partecipe, capace di amplificare messaggi e significati.