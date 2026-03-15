A Bordighera incontro su “Identità di genere tra congruenza e incongruenza: promuovere il benessere e la salute per tutti”

Mercoledì 18 marzo alle 20 presso il Grand Hotel del Mare a Bordighera si terrà l’incontro dal titolo “Identità di genere tra congruenza e incongruenza: promuovere il benessere e la salute per tutti”, organizzato dal Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia.

"Si tratta di una tematica di estrema attualità" - fa sapere il Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia, da sempre attento a favorire la costruzione di una società più consapevole, inclusiva e attenta alla salute di ogni persona, che ha invitato a parlare della tematica la dottoressa Caldarera, psicologa psicoterapeuta, segretaria dell’Osservatorio Nazionale Identità di Genere (ONIG) e componente della commissione minorenni.

"Alla luce dei numerosi cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi decenni, è indispensabile diffondere una cultura scientificamente corretta e rispettosa dei diritti umani, nell’ottica della promozione della salute, come anche raccomandato nel 2024 dall'Issue Paper della Commissaria Europea per i diritti umani, dal titolo 'Human Rightsand Gender Identity and Expression'" - dice il Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia - "La serata, a carattere benefico, prevede una quota di iscrizione pari a 50 euro, e i fondi ricavati saranno devoluti a finanziare il progetto di riabilitazione psichiatrica 'Vento di Ponente – Cambio di Rotta' in partenariato con Asl1 Liguria. Sono invitati alla partecipazione i cittadini interessati ad approfondire la tematica. È possibile iscriversi all’evento mediante messaggio Whatsapp al numero 338 9103114".