Naturopatia, sala gremita a Palazzo Roverizio di Sanremo: grande successo per la conferenza del Dr. Rudy Lanza

Sala molto partecipata e dibattito di alto livello: il pubblico protagonista con domande su scenari europei e internazionali della medicina integrata.

Grande partecipazione e forte interesse per la conferenza dedicata alla naturopatia tenuta dal Dr. Rudy Lanza, Direttore dell’Alta Formazione in Naturopatia Professionale, che si è svolta presso Palazzo Roverizio. L’incontro ha registrato una presenza numerosa e molto attenta, confermando il crescente interesse verso un approccio alla salute che considera la persona nella sua globalità: corpo, mente ed emozioni. Nel corso della serata il Dr. Lanza ha guidato il pubblico in un percorso chiaro e coinvolgente nel mondo della naturopatia, illustrando l’importanza della prevenzione, dello stile di vita e della consapevolezza nel mantenimento dell’equilibrio e del benessere.

Particolarmente significativo anche il dibattito che è seguito alla conferenza. Il pubblico ha partecipato attivamente con numerose domande, molte delle quali di livello molto approfondito, toccando temi che vanno oltre il contesto locale e nazionale. Durante il confronto sono stati infatti affrontati anche aspetti legati alle prospettive europee e internazionali della naturopatia e alle possibili evoluzioni future nel campo della salute e del benessere.

Ne è nato un confronto pubblico vivace e di grande qualità, che ha arricchito ulteriormente la serata e ha dimostrato quanto il tema della salute integrata susciti oggi un interesse sempre più ampio e consapevole.

La conferenza è stata registrata integralmente e chiunque desideri riceverla gratuitamente può richiederla contattando il numero 347-342-3419. La serata si è così conclusa con un bilancio estremamente positivo, segnando un nuovo successo per le iniziative culturali e divulgative ospitate a Palazzo Roverizio, sempre più punto di riferimento per incontri di approfondimento e crescita personale aperti alla cittadinanza.