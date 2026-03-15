Bordighera, visita guidata alla Chiesa di Santa Maria Maddalena dopo il restauro: appuntamento con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri

La Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione col Museo Clarence Bicknell organizza un appuntamento speciale dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio.

Sabato 21 marzo prossimo, a partire dalle ore 15.30, si svolgerà una visita guidata alla Chiesa di Santa Maria Maddalena di Bordighera. L'evento rappresenta un'occasione preziosa per la cittadinanza e gli appassionati per tornare ad ammirare l'edificio religioso a seguito della conclusione dei complessi lavori di restauro durati oltre due anni e inaugurati ufficialmente lo scorso dicembre.

La visita sarà curata da una guida d'eccezione, il parroco Don Luca Salomone, che illustrerà la storia della chiesa parrocchiale, eretta nel XVII secolo e consacrata nel 1617, e i dettagli dei delicati interventi di recupero appena terminati.

I lavori, fortemente voluti dal parroco e resi possibili anche grazie al contributo dell'Ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici della CEI, hanno interessato la volta, il presbiterio e i paramenti murari della navata. Oltre a risanare crepe e fratture negli intonaci, la minuziosa opera di pulitura e restauro ha permesso di svelare la ricchezza delle decorazioni originali, degli stucchi dorati e degli sfondi celesti, rimasti per decenni offuscati da una spessa coltre di sporcizia e scuriti dai fumi dell’incendio divampato nel 1944. Ad accogliere i partecipanti alcuni rappresentanti del comitato direttivo della Sezione Intemelia IISL.

Tel. +39 331.3449065

Email: bicknell@istitutostudiliguri.191.it