Spettacolo benefico: "Pasta, amore e polizia" sbarca a Sanremo

Uno spettacolo teatrale a scopo benefico "Pasta, amore e polizia" andrà in scena al Teatro del Casinò di Sanremo il 23 marzo alle 21.

L'evento è volto a raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione del giardino terapeutico Alzheimer a Casa Serena, RSA comunale a Poggio di Sanremo, compreso il servizio di formazione in orticoltura terapeutica per operatori. "L'obiettivo del progetto è quello di dotare la RSA di un’area verde esterna dedicata al supporto terapeutico al processo curativo riabilitativo. L’importanza e l’efficacia della terapia del verde nel sostegno al processo terapeutico per le patologie neurodegenerative come l’Alzheimer è dimostrata da numerose esperienze e pubblicazioni scientifiche sul tema" - fa sapere Rc Sanremo Hanbury - "Sempre più evidenze scientifiche ne rilevano i benefici sull’esito clinico dei percorsi di riabilitazione cognitiva e fisiologica, il ruolo nella riduzione del carico farmacologico sul paziente e nel miglioramento della qualità dell’assistenza con i caregiver e i familiari. Sintesi dei benefici ortoterapici in spazi verdi terapeutici dedicati a persone con demenza e Alzheimer: potenziare i cinque sensi per riattivare la memoria a lungo termine, migliorare le capacità motorie, la manualità fine e la concentrazione, vonsentire l’abbassamento di ansia e stress grazie all’attività di passeggiare (wandering), favorire e potenziare l’orientamento, favorire il senso di autonomia, favorire la socializzazione, creare un rapporto di affettività e cura /pianta/persona, indurre un senso di benessere psico-fisico grazie alla connessione con la natura e creare una comunità amica delle persone con fragilità".

Il service è promosso dal Rotary Club Sanremo Hanbury (capofila) con il contributo del RC Sanremo e del RC Savona. "Il service sostenuto dal Club, pur avendo carattere locale, ha una valenza più ampia in quanto è sicuramente riproducibile in altre zone e, in tal senso, il Rotary si fa promotore sul nostro territorio di questa forma di terapia integrativa che può essere rivolta a vari tipi di disabilità (spettro autistico, bambini e persone con disagi psichici e sociali, disabili, carcerati, etc.) e, quindi, promuovere nell’ambito territoriale del Ponente Ligure la realizzazione di spazi verdi con funzione terapeutica" - dice Rc Sanremo Hanbury.