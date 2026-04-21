Sanremo abbraccia Adani, Cassano e Ventola: assalto dei fan all’Ariston per il gran finale di Viva il Tour (Foto)

Sanremo si è trasformata per una sera nella capitale del calcio raccontato fuori dagli schemi. L’arrivo di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola in città ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e degli appassionati, richiamati dalla tappa conclusiva di Viva il Tour, il nuovo progetto live legato a Viva El Futbol, il podcast che negli ultimi mesi ha conquistato una larga fetta di pubblico tra analisi tecniche, ironia e racconti di spogliatoio.

Davanti al Teatro Ariston, ben prima dell’inizio dello spettacolo, si è formato un piccolo presidio di fan in attesa dell’arrivo dei tre ex calciatori. Nonostante mancasse oltre un’ora all’apertura del sipario, diversi sostenitori si sono radunati all’esterno del teatro con maglie, sciarpe, telefoni pronti e tanta pazienza, nella speranza di strappare un momento ravvicinato con i protagonisti della serata. L’attesa è stata ripagata. All’arrivo di Adani, Cassano e Ventola non sono mancati sorrisi, disponibilità e contatto diretto con il pubblico: autografi, fotografie e selfie si sono susseguiti tra l’ingresso del teatro e il cordone di curiosi che si era creato lungo l’accesso principale dell’Ariston. Una scena che ha ricordato da vicino le grandi occasioni sanremesi, quando lo spettacolo inizia già in strada prima ancora che sul palco.

All’interno, il teatro si è presentato gremito per una data che chiude il primo tour nazionale del format. Il successo del podcast, nato come spazio indipendente di discussione calcistica e rapidamente diventato un fenomeno digitale, si è trasferito dal web al vivo, con una serie di appuntamenti che hanno portato il trio in diverse città italiane fino all’ultima fermata nella città dei fiori.

A rendere ancora più ricca la serata sono stati due ospiti di rilievo del panorama calcistico italiano e internazionale. Sul palco sono infatti saliti Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter e figura simbolo del club nerazzurro, e Daniele De Rossi, oggi allenatore del Genoa e tra i volti più riconoscibili del calcio italiano dell’ultimo ventennio.