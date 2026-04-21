Sanremo, taglio dei pini in via Padre Semeria: proseguono i lavori e le proteste (Foto)

La prima parte del taglio dei pini in via Padre Semeria è terminata: dopo circa una decina di giorni dall'inizio dei lavori, l'intervento milionario avviato dal Comune di Sanremo ha visto eseguita la sostituzione dei pini nel tratto più alto della strada, nella zona di Veneta cucine.

Nell'area dei lavori il paesaggio è ormai completamente cambiato, con gli ultimi interventi degli operai in essere che vedranno poi lo spostamento nella parte più bassa per la rimozione degli ultimi pini presenti, al fine di liberare la strada dall'ingombro che per diverso tempo è stato al centro del dibattito cittadino e che, nonostante qualche lieve disagio alla viabilità legato al senso unico alternato, sta per giungere al termine.

Ma ora a guidare le discussioni è la protesta da parte di comitati e associazioni ambientaliste, che pongono l'accento sui danni all'ecosistema che la rimozione di decine di alberi possono portare all'ambiente urbano e alla fauna locale: in particolare la LIPU sottolinea come "i pini urbani rappresentano un habitat importante per numerose specie di uccelli, tra cui assiolo, upupa, cince, merlo, cardellino e gazza" e, durante la stagione riproduttiva, la perdita per questi animali di un luogo di nidificazione graverebbe non poco sull'ecosistema. Di qui la richiesta di adoperare soluzioni alternative, meno invasive sul paesaggio urbano.

In questo contesto, il completamento dell’intervento apre quindi una nuova fase di confronto tra amministrazione e cittadini: da un lato la volontà di migliorare sicurezza e viabilità, dall’altro la richiesta di maggiori garanzie per la tutela del verde urbano e della biodiversità. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali misure compensative verranno adottate e se sarà possibile ricucire il dialogo con le associazioni, affinché la riqualificazione della via possa conciliarsi con una visione più ampia e sostenibile del futuro ambientale della città.