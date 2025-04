Pasquetta serena per i viaggiatori: A10 libera dal traffico

L'onda sulla A10 non è mai stata così verde: il controesodo pasquale risparmia almeno per la giornata di Pasquetta l'autostrada ligure.

Per l'intera giornata infatti il traffico sui viadotti liguri è stato decisamente limitato, a tratti anche deserto, rendendo la percorrenza per chi vi transitava assolutamente scorrevole. Unico rallentamento significativo che si è venuto a creare è tra Finale Ligure e Spotorno, dove una coda di circa 4 km si è venuta a formare in direzione Genova per un recupero mezzi (nessun incidente comunque segnalato, quindi la situazione dovrebbe risolversi in tempi complessivamente rapidi).

Anche lo svincolo della A6 Torino – Savona, una delle zone considerate più critiche alla vigilia di queste festività, non sta registrando casi di incolonnamento, permettendo a chi ha scelto di rincasare già durante il Lunedì dell'angelo in tranquillità, almeno per quanto riguarda le autostrade liguri.

Rimane sotto osservazione la situazione per i prossimi giorni: già la giornata di domani potrebbe riservare qualche sorpresa, ma gli occhi sono puntati soprattutto a venerdì 25 aprile, data in cui ci si aspetta un massiccio arrivo di turisti nel ponente ligure, complice il lungo ponte di festività che concluderà il mese di aprile, con il primo maggio a supporto e che dovrebbe riempire le strutture ricettive del territorio.

Saranno quelli probabilmente i giorni più complessi per il traffico autostradale ma, almeno per Pasquetta, la ripartenza non ha riservato brutte sorprese.