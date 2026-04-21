Noi4You arriva a Sanremo: giovedì incontro su amore, relazioni e radici familiari a Palazzo Roverizio

Sanremo si prepara ad accogliere un nuovo spazio di riflessione e crescita personale. Giovedì 23 aprile alle ore 21, presso Palazzo Roverizio, si terrà il primo incontro pubblico di Noi4You, centro di ascolto dedicato alla prevenzione della violenza e al benessere relazionale. Al centro della serata ci sarà il tema delle relazioni affettive, con uno sguardo approfondito su come le radici familiari influenzino le scelte sentimentali e i modelli di coppia. Un percorso che invita i partecipanti a riconoscere schemi spesso inconsci e a costruire relazioni più consapevoli.

“C’è un filo invisibile che attraversa le nostre storie d’amore”: da questa riflessione prende avvio un incontro pensato non solo come momento di ascolto, ma anche come esperienza diretta. Chi lo desidera potrà infatti partecipare a una sessione di costellazioni familiari, metodo esperienziale che consente di portare alla luce dinamiche profonde del proprio sistema familiare e lavorare sulla loro trasformazione. A guidare l’incontro sarà la dottoressa P. Sciolla, psicoterapeuta familiare, da anni impegnata nel supporto alle donne attraverso il progetto NOI4YOU. La serata sarà arricchita anche da un momento conviviale: un assaggio di vino abbinato al tema dell’incontro, per favorire un’esperienza che coinvolga anche i sensi.

L’appuntamento segna inoltre l’avvio di un nuovo percorso continuativo: il Laboratorio dell’Autostima, che si terrà ogni terzo mercoledì del mese e offrirà uno spazio strutturato per lavorare su di sé in un ambiente accogliente e sicuro. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione per fermarsi, riflettere e riscoprire sé stessi attraverso le proprie relazioni.