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Eventi | 21 aprile 2026, 18:18

Rinviato lo spettacolo “The Queen of Rock – Tributo a Tina Turner” al Teatro Ariston di Sanremo

Il Teatro Ariston comunica che lo spettacolo “The Queen of Rock – Tributo a Tina Turner”, inizialmente previsto per sabato 20 giugno 2026, è stato rinviato a giovedì 30 luglio 2026 alle ore 21.00, sempre presso il Teatro Ariston di Sanremo.

“The Queen of Rock – Tributo a Tina Turner” al Teatro Ariston di Sanremo.

“The Queen of Rock – Tributo a Tina Turner” al Teatro Ariston di Sanremo.

La decisione è stata presa per esigenze organizzative della produzione.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data senza necessità di alcuna modifica.

Per chi fosse impossibilitato a partecipare il 30 luglio, sarà possibile richiedere il rimborso entro il 20 giugno 2026, rivolgendosi esclusivamente al canale di acquisto utilizzato (cassa 0184 506060; online dal sito Ariston mail a video@aristonsanremo.com; Ticket One rivolgersi a Ticket One).

Lo spettacolo “The Queen of Rock” rende omaggio alla straordinaria carriera di Tina Turner, una delle voci più iconiche della storia della musica rock e pop, attraverso una produzione coinvolgente che ripercorre i suoi più grandi successi.

Per informazioni e aggiornamenti:
www.aristonsanremo.com

Redazione

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