Rinviato lo spettacolo “The Queen of Rock – Tributo a Tina Turner” al Teatro Ariston di Sanremo

La decisione è stata presa per esigenze organizzative della produzione.
I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data senza necessità di alcuna modifica.
Per chi fosse impossibilitato a partecipare il 30 luglio, sarà possibile richiedere il rimborso entro il 20 giugno 2026, rivolgendosi esclusivamente al canale di acquisto utilizzato (cassa 0184 506060; online dal sito Ariston mail a video@aristonsanremo.com; Ticket One rivolgersi a Ticket One).
Lo spettacolo “The Queen of Rock” rende omaggio alla straordinaria carriera di Tina Turner, una delle voci più iconiche della storia della musica rock e pop, attraverso una produzione coinvolgente che ripercorre i suoi più grandi successi.
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