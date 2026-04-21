ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Eventi

Eventi | 21 aprile 2026, 13:14

Ospedaletti celebra l’81° anniversario del 25 Aprile con corteo, musica e omaggio ai Caduti

Raduno in Comune alle 10, poi il corteo verso piazza Nassirya con la Filarmonica Giovanile di Ventimiglia. Cerimonia al Monumento dei Caduti con gli interventi degli alunni della scuola De Amicis

Ospedaletti celebra l’81° anniversario del 25 Aprile con corteo, musica e omaggio ai Caduti

Il Comune di Ospedaletti celebra la ricorrenza del 25 Aprile – Festa della Liberazione che quest'anno 'compie' 81 anni. Sabato alle h.10 è previsto il raduno dei partecipanti presso il Palazzo Comunale. Alle h.10.15 partenza del corteo in direzione Piazza Nassirya con accompagnamento musicale a cura dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Alle h.10.30 benedizione e deposizione della corona al Monumento dei Caduti, con interventi dell'Amministrazione Comunale e degli alunni della scuola cittadina De Amicis, compresi i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium