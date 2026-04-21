Ospedaletti celebra l’81° anniversario del 25 Aprile con corteo, musica e omaggio ai Caduti

Il Comune di Ospedaletti celebra la ricorrenza del 25 Aprile – Festa della Liberazione che quest'anno 'compie' 81 anni. Sabato alle h.10 è previsto il raduno dei partecipanti presso il Palazzo Comunale. Alle h.10.15 partenza del corteo in direzione Piazza Nassirya con accompagnamento musicale a cura dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Alle h.10.30 benedizione e deposizione della corona al Monumento dei Caduti, con interventi dell'Amministrazione Comunale e degli alunni della scuola cittadina De Amicis, compresi i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.