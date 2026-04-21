Il sanremese Fulvio Gaslini lancia “Odisseo”: un viaggio tra rock progressivo e Dante pronto per il palco

È disponibile su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo di Fulvio Gaslini, musicista sanremese noto per i suoi trascorsi nel mondo del rock, ma da sempre aperto a contaminazioni artistiche. Il brano, intitolato “Odisseo”, si distingue per una struttura narrativa tipica del musical, arricchita da sonorità che si avvicinano al rock progressivo. Un progetto ambizioso che unisce musica e letteratura, prendendo ispirazione dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Nel dettaglio, il testo racconta la figura di Ulisse, protagonista del canto XXVI dell’Inferno, dove il poeta lo incontra nell’ottavo cerchio. Un riferimento colto che si traduce in una composizione intensa e suggestiva. Importanti anche le collaborazioni: Manuela Gaslini, sorella dell’artista, e la compagnia Musical I Love You contribuiscono alla realizzazione del progetto, sottolineando la vocazione teatrale del brano.

Dal punto di vista musicale, “Odisseo” è stato composto, arrangiato e suonato interamente da Fulvio Gaslini, a conferma della sua versatilità artistica. A impreziosire ulteriormente il pezzo, la partecipazione come ospite del Maestro Luciano Capurro al flauto traverso. L’uscita del singolo rappresenta solo un primo passo: l’auspicio è infatti quello di vedere presto l’intero musical prendere vita dal vivo, portando sul palco del territorio una produzione originale capace di unire musica, teatro e tradizione letteraria.